Waarom verwoestte Willem van Oranje Kasteel Waardenburg?

Willem van Oranje wordt de Vader des Vaderlands van Nederland genoemd. Maar tijdens zijn leven liet de prins ook een spoor van vernielingen na in Gelderland. Kasteel Waardenburg aan de Waal bij Zaltbommel is één van de slachtoffers van het leger van de prins tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Kasteel Waardenburg ontstond op 2 augustus 1265. De oprichtingsdatum van de burcht is bekend dankzij een akte die bewaard wordt in het Gelders Archief. Ook kennen we de bouwer van het kasteel, dat was de ridder Rudolf de Cock. Hij had al bezittingen in de Betuwe en ruilde deze met graaf Otto II van Gelre. Vervolgens ging ridder Rudolf Waardenburg besturen namens de Gelderse graaf. Het is uniek in Nederland dat zowel de oprichtingsdatum als de stichter van het kasteel bekend zijn.

Vrouwe van Waardenburg

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog kwam kasteel Waardenburg precies in de frontlinies te liggen tussen soldaten van katholieke koning van Spanje en de protestantse legers onder leiding van Willem van Oranje. Waardenburg was in die tijd eigendom van Catharina van Gelre. Zij was een katholieke dame die Spaanse soldaten in haar kasteel huisvestte.

Willem van Oranje wilde het kasteel veroveren om toegang te krijgen tot Zaltbommel dat al in zijn handen was. De prins stuurde zijn neef Lodewijk met zijn soldaten op het kasteel af. Die lieten de burcht als ruïne achter. Catharina van Gelre werd met haar dochters gearresteerd, maar zij bleven in leven. Volgens de legende zou Willem van Oranje geweigerd hebben om haar ter dood te veroordelen, omdat hij niet tegen vrouwen vocht. Over de Vrouwe van Waardenburg is in de negentiende eeuw een toneelstuk geschreven.

Ridders van Gelre

Tegenwoordig is ongeveer de helft van de oorspronkelijke middeleeuwse burcht te bewonderen. Kasteel Waardenburg is in bezit van de stichting Geldersch Landschap en Kasteelen. Het is een kantoor en af en toe zijn er rondleidingen. De Ridders van Gelre besteden vanavond aandacht aan de geschiedenis van Kasteel Waardenburg als onderdeel van hun verhaal over de Betuwe. Ridders van Gelre vertellen een verhaal van....Betuwe is vanaf 17.20 uur te zien en wordt ieder uur herhaald.