Toekomst van de markt in Duiven onder de loep

door Lonneke Gerritsen

Op dinsdagochtend vroeg is het nog rustig op de markt. 'Maar de mensen komen wel hoor', zegt kaasverkoper Herbert Verhoef, 'ik ben zeker niet ontevreden over het aantal klanten hier.' Tijdens het inrichten van zijn kraam drinkt hij nog even een kop koffie met zijn buurman, die vis verkoopt. 'Ik ben ook niet ontevreden, al begint het bij mij pas later op de ochtend drukker te worden, vanaf een uur of 11 gaat een gebakken visje er wel in.'

Moeilijke dagen

Beide marktkooplieden merken wel dat er minder klanten zijn dan vroeger op de markt in het Duivense centrum. En dat is vrijwel overal zo. Vooral de markten aan het begin van de week hebben het moeilijk, merkt de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH). 'Je krijgt steeds mee tweeverdieners, mensen die overdag werken en geen tijd hebben voor de markt,' vertelt Wim Wiefkers van de CVAH.

Bekijk de reportage (de tekst gaat daaronder verder):

Volgens Wiefkers is dit de laatste tien jaar ook in Gelderland goed te merken op de markt. 'Zo tegen en in het weekend komen mensen nog wel. Iets lekkers halen, een kaasje, noten, maar op andere dagen hebben de kooplieden het zwaar.'

Hoe, wat en waar

Toch is de markt in Duiven wel degelijk levensvatbaar, blijkt uit een onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren. 'Maar het advies is wel: meer kramen erbij, en we moeten onderzoeken of dat haalbaar is', zegt Patrick Sessink. Hij is vanuit de gemeente betrokken bij de toekomst van de markt.

'Ook gaan we kijken naar de locatie: is de markt hier geschikt? En is een andere dag haalbaar?' Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om plaatselijke ondernemers meer te betrekken bij de markt, door gezamenlijke acties bijvoorbeeld. 'Maar je zou ook meer streekproducten kunnen gaan verkopen. Die zijn bij klanten tegenwoordig ook erg geliefd.'

Plan van aanpak

De gemeente gaat nu aan de slag met een plan van aanpak om de markt ook levensvatbaar te houden voor de toekomst. De kooplieden zijn positief: 'Dat er iets gebeurt, dat er mensen bezig zijn om het beter te maken, dat is erg goed', vindt kaasverkoper Verhoef.

Voor de zomer van volgend jaar zomer moet het plan van aanpak klaarliggen.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier