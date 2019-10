Moet je ergens heen? Automobiel helpt je verder

AutoMobiel is een sociale vervoersdienst voor en door inwoners. Voor inwoners zonder vervoer zijn wij in de gemeente Buren beschikbaar. Onze vrijwillige vervoersdienst is dé oplossing om van A naar B te komen. Daarbij kan je denken aan een boodschap doen in het groot winkelcentrum in Lienden, op bezoek bij familie in de omgeving of naar de kapper in het dorp verderop.

Iedereen die met ons mee wil rijden hoeft alleen een vergoeding van 0.30 per kilometer te betalen en er is dus geen winstoogmerk.

Kunt u wel een chauffeur gebruiken? Reageer dan hieronder?