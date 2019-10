Niemand van de zeventien VVD'ers wil zetel in Elburg, Statenlid moet terug

Marga Schoots geeft haar zetel in de VVD-fractie van de Provinciale Staten op, om actief te blijven als gemeenteraadslid in Elburg. Het bleek niet mogelijk een opvolger te vinden voor haar positie in de gemeente. 'Ik kan geen lege zetel achterlaten in de gemeenteraad.'

door Rik Kapitein

Schoots was sinds 30 mei lid van de Statenfractie van de VVD. Voor die tijd was ze ook al actief als fractievoorzitter bij de lokale VVD in Elburg. Hoewel die dubbelfunctie wettelijk gezien is toegestaan, wil de VVD dat niet hebben.

'Op de Noord-Veluwe speelt van alles', legt fractievoorzitter Frederik Peters van de provinciale fractie uit. 'Daar moet je als raadslid een afweging in maken, maar je hebt in de Staten ook een stem.' Schoots zegt om die reden al een stap terug gezet te hebben in de raadsfractie. 'Ik sprak niet meer tijdens de vergaderingen, bleef op mijn stoel zitten. Maar ik mocht nog wel stemmen. Dat is wat de VVD-kiezers van mij verwachten.'

19 kandidaten, geen opvolger

De zoektocht naar een opvolger bleek lastig. 'Het lokale VVD-bestuur van Elburg heeft het in mijn ogen niet heel goed opgepakt', vindt Schoots. 'Het duurde allemaal te lang.' Nieuwe raadsleden moeten van de kandidatenlijst van de laatste verkiezingen komen. De VVD had destijds 19 kandidaten, waarvan er twee een zetel kregen. 'Nu zijn ze die lijst weer bij langs gegaan, maar mensen zeiden om allerlei verschillende redenen 'nee'.'

Het frustreert haar. 'Als je op een verkiesbare plek staat, is dat een bewuste keuze, lijkt me. Nu neemt niemand zijn verantwoordelijkheid. Ik heb ook offers gebracht de afgelopen tijd, keuzes gemaakt. Verjaardagen gemist en extra werk moeten doen. Zo werkt dat nu eenmaal.'

Toch denkt ze dat het niet alleen een probleem voor de VVD Elburg is. 'In de kleine gemeenten, zoals Elburg en de omliggende gemeenten, is het nou eenmaal lastiger om een opvolger te vinden. Andere fracties zien ook dat dat spannend kan worden, als iemand van hen wegvalt.'

Dat ze zelf ook een verkiesbare plek op de lijst voor de Provinciale Staten-verkiezingen bezette, was een bewuste keuze. 'Ik ging er vanuit dat er in Elburg wel iemand anders op mijn plek wilde zitten. Ik ben hier volksvertegenwoordiger, maar dat kan ik ook heel goed in de provincie zijn.' Ze benadrukt dat ze de politiek voor de kiezer bedrijft. 'Ik ben niet voor mijn CV naar de provincie gegaan, dat vind ik niet nodig.'

Druk opgevoerd

Terwijl in Elburg geen opvolger gevonden kon worden, voelde Schoots dat de Gelderse fractie aan haar trok. 'In het begin kreeg ik nog wel de ruimte, maar de laatste tijd werd de druk op mij opgevoerd. Onze fractievoorzitter vond dat dubbelmandaat wel spannend. Hij vond dan ook dat ik mijn zetel in Elburg maar moest opgeven.' Peters heeft niet het idee dat hij Schoots onder druk heeft gezet. 'We hebben haar maanden de tijd gegeven om dit op te lossen. Het zijn gevoelige gesprekken die we hebben gehad, maar het is uiteindelijk haar keuze om op te stappen. En ik moet zeggen: het siert haar dat ze nu voor Elburg kiest en iets opgeeft waar ze net aan is begonnen.'

In gesprek met iedereen

Schoots is teleurgesteld in de gang van zaken. 'Dit doet natuurlijk wel wat met me. Ik had er enorm veel zin om volksvertegenwoordiger in de provincie te zijn.' Ze wil na de vakantie dan ook rustig in gesprek met verschillende betrokkenen. 'Ik wil uitvinden hoe dit zo heeft kunnen gaan. De communicatie is de laatste tijd niet goed geweest.'

Ze kijkt met veel plezier terug op haar tijd in de Provinciale Staten. 'Ik heb daar een toptijd gehad en ik hoop ook in de toekomst nog eens terug te kunnen keren. Helaas mag dat nu niet zo zijn.' Het haalt haar enthousiasme voor Elburg niet weg. 'Daar ga ik ook weer gewoon strijden voor de burgers. Hopelijk kunnen we daar veel bereiken.'

Schoots is de tweede VVD'er in korte tijd die de fractie van de Provinciale Staten verlaat. Arthur Boone ging eerder aan de slag als wethouder in Doesburg. Schoots wordt opgevolgd door Koos de Looff.

