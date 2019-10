Internationale aandacht voor stadswijk Culemborg

Autovrije straten, energiezuinige huizen en veel ruimte voor groen. En dat midden in de stad. De wijk Eva-Lanxmeer in Culemborg trekt hiermee de aandacht van ambtenaren uit de hele wereld.

door Esther Hendriks

Een Deense groep ambtenaren loopt rond en wijst naar de groene daken. Vorige week ging een groep Zweden hen voor. En zelfs Chinezen collega-ambtenaren bezochten de wijk. Bewoner Gerwin Verschuur verzorgt de rondleidingen: ‘Ik leid per jaar tussen de dertig en veertig groepen rond, uit binnen en buitenland.' De Deense bezoekers zijn onder de indruk. ‘Het ziet eruit als een fijne omgeving om in te wonen. Er komen hier heel veel aspecten van duurzaamheid bij elkaar.’

Luister hieronder de reportage



Bewoners die meepraten

Dat de wijk ook nu nog aandacht trekt is bijzonder, want de buurt bestaat al meer dan twintig jaar. De bewoners waren hun tijd in de jaren negentig ver vooruit. Initiatiefneemster Marleen Klein schreef het plan voor de wijk waarbij bewoners konden meepraten over de inrichting. Het Klimaatakkoord uit 2015 stuurt aan op eenzelfde houding tegenover burgers. Het is dan ook niet gek dat de wijk deze maand de vierentwintigste plek haalde in de duurzame top 100, een lijst voor Nederlands duurzaamste initiatieven.

Niet overal succesvol

Maar als de wijk zo'n succes is, waarom zijn er dan nog niet meer van deze wijken in Gelderland te vinden? Volgens bewoner en bestuurslid Alexander van Setten is het antwoord simpel: een succesformule bestaat niet. Dat weten ze in het Gelderse Teuge, waar een ecowijk mislukte.

Zie ook: Bewoners geflopte ecowijk De Teuge eisen schadevergoeding

'We lossen het samen op'

In Culemborg lukte het volgens Van Setten wel door de samenhorigheid in de wijk. 'Je kan het vergelijken met een dorpsgemeenschap. Je voelt het appel om dingen met elkaar uit te zoeken.' Want ook in Culemborg liepen ze tegen problemen aan, zoals mensen die misbruik maakten van parkeermogelijkheden voor de deur en energiezuinige installaties die toch niet zo zuinig bleken te zijn. Van Setten: 'We lossen dat hier met elkaar op.' Om te zorgen dat de bewoners er met elkaar uitkomen, zijn er er regels opgesteld die alle bewoners ondertekenen.

Ook de gemeente speelt een belangrijke rol in het succes van de wijk. 'Het op deze manier ontwikkelen en realiseren van een wijk is tijdsintensief,' aldus de gemeente, die blij is dat Eva-Lanxmeer internationaal op de kaart staat. De gemeente zegt open te staan voor nieuwe plannen. 'We kijken positief terug. Dat maakt dat we openstaan voor zulke vernieuwende ideeën en initiatieven."

Inmiddels is initiatiefneemster Klein in de 70 en geeft ze haar kennis over duurzame stedenbouw graag door aan de nieuwe generatie. ‘Je ziet nu dat projectontwikkelaars grond opkopen en veel verdienen. Met deze wijk hebben we laten zien dat het ook anders kan.’