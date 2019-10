Einde droogte in zicht: sproeien mag weer op Veluwe

De herfst verloopt regenachtig, dus het einde van de droogte komt langzaam in zicht. Waterschap Vallei en Veluwe trekt vanaf donderdag het sproeiverbod in. Alleen in de Achterhoek is het nog lang niet zover.

Het verbod op het gebruik van oppervlaktewater in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe gold sinds 5 juni. De tot nu toe regenachtige herfst zorgt ervoor dat het verbod opgeheven kan worden. 'Door de neerslag van september en oktober is het herstel drie maanden eerder ingezet dan in 2018. Bovendien is er in deze periode van het jaar minder vraag naar oppervlaktewater en neemt verdamping af', verklaart het waterschap.

Toch hoor je nog geen luid gejuich op het kantoor in Apeldoorn: de droogte in de regio is er nog niet mee opgelost. 'Het is twee zomers lang droog geweest. Sprengen die door grondwater gevoed worden, hebben meer tijd nodig.'

Ook zijn er grote verschillen in het gebied. 'De grondwaterstanden in de hoge delen, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, zijn nog erg laag. Er is een natte winter nodig voor herstel. De grondwaterstanden in de laaggelegen gebieden stegen de afgelopen weken tot normale hoogte.'

Achterhoek nog steeds te droog

Waar het in het westen inmiddels zelfs te nat is, blijft het ook in de Achterhoek te droog, weet meteoroloog Rico Schröder van Weeronline. 'Om niet op 1 april volgend jaar, als het groeiseizoen weer begint, met een achterstand te beginnen, moet de komende maanden vooral in de droge regio’s veel meer regen vallen dan normaal. Het grondwaterpeil staat nog erg laag doordat in deze regio’s in oktober veel minder regen viel dan elders. De meeste plaatsen hebben in oktober 60 tot 70 millimeter opgevangen. Het tekort bedraagt momenteel nog altijd 200 tot 230 millimeter.'

Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Een overzicht van de gevallen hoeveelheid regen in de maand oktober. Bron: KNMI

Waterschap Rijn en IJssel, met de Achterhoek als werkgebied, kent sinds 18 juli een verbod op het gebruik van oppervlaktewater. Dat blijft ook nog wel even zo. 'We hebben behoorlijk wat regen gehad, maar het is nog niet genoeg', laat een woordvoerder weten. 'De afvoer in beken en sloten is weer enigszins normaal, maar vooral op de hoge zandgronden rondom bijvoorbeeld Hengelo (Gelderland) staan er nog steeds beken droog. Ook de grondwaterstand is nog steeds erg laag.'

