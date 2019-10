Snelheidsduivel raast met 140 km/u over John Frostbrug in Arnhem

Een automobilist heeft zijn rijbewijs moeten inleveren na een rit over de John Frostbrug in Arnhem. De bestuurder reed 140 kilometer per uur, waar 50 is toegestaan.

De politie zag de auto zondag aan het begin van de middag met zeer hoge snelheid over de brug rijden. 'Bij de staandehouding is direct het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd', laat een woordvoerder weten.

Na alle correcties bleef een overschrijding van 78 kilometer per uur over. De officier van justitie bepaalt nu de hoogte van de straf. Ook het CBR, dat een maatregel of cursus kan opleggen, is volgens de zegsman op de hoogte gebracht.

Aanhouding op A325

Kort na het incident op de John Frostbrug werd een andere bestuurder staande gehouden, omdat hij opvallend rijgedrag vertoonde. Bij controle bleek dat de man geen geldig Nederlands rijbewijs had.

Hoewel de man duidelijk werd gemaakt wat de consequenties waren als hij door zou rijden, trof de politie hem een klein uur later aan op de A325. Het voertuig is in beslag genomen. Daarnaast is de bestuurder aangehouden, omdat uit een speekseltest bleek dat hij mogelijk onder invloed van drugs reed.