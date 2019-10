Minder lang wachten op zorg in Wijchen, ‘maar de druk is er nog niet af’

De lange wachttijden bij het sociaal wijkteam in Wijchen lopen voorzichtig terug nadat de gemeente maatregelen heeft getroffen om hulpbehoevenden sneller te kunnen plaatsen. 'Maar de druk is er nog lang niet af', zegt zorgcoördinator Weynand Rommens.

door Thomas Overdijk

Eind augustus moesten Wijchenaren die hulp nodig hebben van het sociaal wijkteam ruim twaalf weken wachten tot ze terecht konden. Wethouder Titus Burgers liet toen weten ‘op zeer korte termijn’ met een oplossing te komen.

Volgens Rommens liepen de wachttijden in september verder op tot gemiddeld vijf maanden. In diezelfde maand begon het wijkteam met nieuwe beleidsmaatregelen en werd er extra zorgpersoneel ingezet. ‘We zagen eigenlijk meteen al een verschuiving’, vertelt hij. Inmiddels hebben hulpbehoevenden te maken met wachtlijsten van zo’n 3,5 maand.

'De druk is er nog niet af'

‘Het vergt nogal wat kracht om de wachtlijsten terug te dringen. We vullen gaten op met extra zorgprofessionals en we hebben ook administratief personeel ingezet om de processen beter te organiseren. Als we vinden dat het niet snel genoeg gaat, dan zullen we altijd nieuwe maatregelen treffen’, vertelt wethouder Burgers.

Hoewel de wachttijden voorzichtig teruglopen, is de druk er volgens Rommens nog lang niet af: ‘Die wachtlijsten zijn één ding, maar we hebben natuurlijk ook te maken met een groter financieel zorgprobleem.’

Zorgkosten zijn voor de gemeente Wijchen namelijk hoog en inkomsten van het rijk zijn laag. In 2020 verwacht Wijchen daardoor een tekort van acht ton. De opgelopen wachtlijsten zijn hier volgens de wethouder een kenmerkend gevolg van.

Gevoel van machteloosheid

‘Het is soms roeien met de riemen die je hebt. We moeten nu creatiever kijken hoe we op maat oplossingen kunnen bieden en met beperkte middelen zo veel mogelijk kunnen doen’, stelt Rommens. Dat zorgt, zoals hij zegt, soms voor een gevoel van machteloosheid bij het personeel. ‘We willen inwoners natuurlijk zo snel mogelijk helpen. Als het te lang duurt, doet dat écht iets met de motivatie van de zorgwerkers.’

‘De komende tijd gaan we ook echt aan de slag om mensen aan de voorkant effectiever te kunnen helpen’, voegt wethouder Burgers toe. ‘De vraag blijft dan altijd of het snel genoeg gaat.’ Dat wil de gemeente onder meer doen door te kijken hoe hulpbehoevende jongeren preventief geholpen kunnen worden en zo niet in een te zwaar zorgtraject belanden.

