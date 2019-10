De sloophamer in de stadsmuren van Nijmegen, want het leven binnen was erbarmelijk

Het leven binnen de dikke hoge muren was niet prettig. 'Het waren soms erbarmelijke omstandigheden. Er woonden 19.000 mensen op nog geen 60 hectare grond. Alles was dicht op elkaar gepakt', vertelt Hylke Roodenburg, die alles weet over de stadsmuren van Nijmegen. In het programma Ridders van Gelre bezoekt bij samen met presentator René Arendsen de muren.

Qua hygiëne was het ook niet erg goed. 'Er waren onhygiënische omstandigheden. Nog in 1866 vielen er 65 doden bij een cholera epidemie.' Ook was er stank- en geluidsoverlast van bedrijven die zich tussen de huizen vestigden. Niet alleen de bakker en de schoenmaker, maar ook fabriekjes en stadsboerderijen.

Afbreken van de stadsmuren kon niet zomaar. 'De stad smachtte echt naar het afbreken van die muren. Om zo een welvarende stad te worden.' Den Haag stak echter een stokje voor het slopen. 'In Den Haag zag men Nijmegen als een hele belangrijke vestingstad, vlakbij de grens in het oosten.'

Pas in 1874 zag Den Haag in dat de stadsuren niet meer zinvol waren. Roodenburg: 'Omdat modern oorlogsgeschut zo over de muur heen kon schieten'. Vervolgens werden grote delen van de muren snel afgebroken. 'Toen kon de grote stap voorwaarts beginnen.

Parijs als voorbeeld

Stadsarchitecten gingen aan de slag met het maken van plannen voor de stad. 'Hierbij is goed te zien dat er singels en pleinen werden aangelegd naar voorbeeld van Parijs', legt Roodenburg uit.

'Niet meer de stadsmuren, maar eindelijk mooie nieuwe wijken zodat Nijmegen kon uitbreiden', aldus presentator René Arendsen.

