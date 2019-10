Voetbalclub Pax rouwt om dood Hengeloos echtpaar

In het clubhuis van voetbalvereniging Pax in Hengelo is een gedenkplek ingericht na het familiedrama in het dorp. Het echtpaar Ab en Geke werd daarbij omgebracht. Ab zette zich jarenlang in als vrijwilliger voor de voetbalclub.

'Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en nabestaanden. In het bijzonder naar ons lid Nick en zijn vriendin Joanne', is te lezen op de website van Pax. Nick is de oudste zoon van het echtpaar en hij speelde in het verleden bij de voetbalclub.

Diep getroffen

De voetbalvereniging is diep getroffen door het overlijden van vrijwilliger Ab en zijn vrouw. Ab zette zich de afgelopen jaren in voor de evenementencommissie, was sponsor en lid van de supportersvereniging.

Het vrijwilligerswerk ervaart de club als een grote waarde voor de vereniging. Daarom heeft Pax een gedenkplek ingericht in het clubhuis. Iedereen die daar behoefte aan heeft, kan daar zijn medeleven betuigen.

Zoon verdachte

De man die is aangehouden in verband met de dood van het echtpaar, is hun andere zoon. Die meldde zich na het drama met verwondingen in het ziekenhuis. De politie hield hem daar aan.

Volgens buurtbewoners kampt de zoon met psychische problemen. Hij zou depressief zijn.

