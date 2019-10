Tom van de Looi: 'Ik wil beslissend en dominant zijn voor NEC'

De middenvelder, gehuurd van FC Groningen, oogt misschien wat onopvallend maar maakt weinig fouten en wint net als het team steeds meer aan vertrouwen. 'Ik ben altijd kritisch en dit is nog niet goed genoeg voor mij', zegt Van de Looi na de 2-0 in Wijdewormer.

Hij wil zich laten zien nadat speeltijd in Groningen ver weg was. 'Op een dood spoor zou ik niet direct willen zeggen, maar ik speelde weinig en deed daarom een verzoek op verhuur. Dit is een hele mooie club. Ik woon heerlijk in Lent vlakbij Nijmegen en zit goed in mijn vel. Elke dag ga ik met een glimlach naar mijn werk.'

Beslissend en dominant

De controleur wil echter belangrijker worden tussen de lijnen. Tegen Jong AZ leverde hij een panklare voorzet af op Musuba die de 2-0 maakte. 'Ik ben blij met mijn assist. Ik denk dat ik uiteindelijk een prima pot heb gespeeld. Wat beter moet? Ik wil dominanter zijn en beslissend. Met een assist zoals vanavond of een goede pass', vertelde Van de Looi.

Flow

Onder het toeziend oog van zijn vader Erwin van de Looi op de tribunes groeide Van de Looi uit tot een van de betere spelers op het veld. 'Ik vond Flemming ook goed spelen', zegt hij over de spits. 'Hij is balvast en maakte ook weer een goal. Met Rens van Eijden winnen we aan ervaring in deze jonge ploeg. Dat merk je meteen. Ja, we zitten nu een beetje in een flow en dan kan het snel gaan. Die drie punten van vrijdag gaven ons ook een boost.'

NEC stijgt naar plek acht. 'Nu moeten we deze lijn doortrekken naar MVV komende vrijdag, nog beter gaan spelen en solide worden', vervolgt de middenvelder. 'Dan kunnen er nog mooie dingen gebeuren dit seizoen. Vanaf woensdag gaan we weer verder ons spel te verbeteren.'