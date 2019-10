'Ongekend, we mogen van geluk spreken': De Graafschap toont twee gezichten

Tekst gaat verder na de video:

Van de Pavert begint nog positief aan zijn relaas na de wedstrijd. 'We doen het echt uitstekend, we maken goede doelpunten en hebben alles onder controle. Dat gaat zo'n 55 minuten goed.'

Maar dat gaat mis als NAC, met tien man, gelukkig op 2-1 komt. 'Dat is echt ongekend hoe we daarmee omgingen. Alles stortte ineen, het leek net alsof wij met een man minder speelden. We maakten het onszelf heel erg moeilijk en totaal onnodig. We werden onrustig en we mogen nu van geluk spreken dat we winnen, dit mag gewoon niet gebeuren. Als je hun kansen ziet, dan had het ook nog gelijk kunnen worden.'

'Jaartje ouder'

Trainer Mike Snoei zag het totaal anders, zo leek het na afloop. Hij probeerde het verval in de tweede helft nog goed te praten. 'Je weet wat je hier te wachten staat. Je weet ook dat ze deze wedstrijd niet laten uitgaan als een nachtkaars en dat ze opportunistisch gaan spelen. Als wij die derde goal niet maken, krijgen zij extra energie.'

Maar na afloop toonde de trainer zich wel degelijk opgelucht. Hij wees meteen naar zijn hart. 'Ja, dat gaat inmiddels wel weer goed. Maar ik denk dat we allemaal wel een jaartje ouder zijn geworden vandaag.'

Terug in de kampioensrace

Door de overwinning komt De Graafschap wel weer terug in de strijd om het kampioenschap. De Superboeren hebben nu evenveel punten als NAC en staan er nog drie achter op Cambuur.

'Dat is wel de andere kant van vandaag', stelt Van de Pavert. 'We winnen wel een lastige uitwedstrijd. We pakken zo weer de aansluiting, als we deze hadden verloren waren we wel even afgehaakt.'

Hol van de leeuw

Trainer Mike Snoei kijkt niet zo graag naar de ranglijst. 'Natuurlijk sta ik het liefst op kop, want dan zijn wij de prooi waarop gejaagd wordt. Maar we weten waar we mee bezig zijn en zijn nog altijd ongeslagen. We hebben gewoon in het hol van de leeuw gewonnen.'