Tegenstanders nieuwe moskee Nijmegen vrezen 'lange arm van Erdogan'

door Karel de Jong

'De moskeeën zijn onze kazernes, de minaretten onze bajonetten, de koepels onze helmen en de gelovigen onze soldaten', zo staat er op de flyer die de leden van Nijmegen Rechtstaf maandagavond uitdelen aan mensen die komen kijken naar de nieuwbouwplannen.

Lange arm van Erdogan

En die tekst van Erdogan uit 1997, geeft volgens de leden van Nijmegen Rechtsaf duidelijk het probleem weer. 'Sinds Erdogan aan de macht is, is de scheiding van kerk en staat en de democratie zoals wij die kennen opgeheven.' Volgens Michel van den Berg van Nijmegen Rechtsaf wordt iedereen die in de nieuwe moskee komt te werken automatisch een Turkse ambtenaar via de overkoepelende stichting Diyanet. 'De preken op vrijdag worden ook geschreven in Ankara.'

En daarom zou de Nijmeegse politiek de nieuwbouw van de moskee moeten tegenhouden. Maar wethouder Noël Vergunst die maandagavond ook aanwezig is, ziet het probleem niet. 'Ze hebben net als iedereen in Nederland het recht om een religieus gebouw neer te zetten.'

'Ze volgen de Nederlandse tradities'

De wethouder wijst erop dat de grond wordt verkocht aan de Islamitische Stichting Nijmegen. 'Dat zijn vooral moslims van Turkse komaf die vaak al heel lang hier wonen of hier geboren zijn en die volgens de tradities van de Nederlandse samenleving wonen.' Volgens Vergunst speelt Erdogan bij dat alles totaal geen rol.

Senol Emuce die namens de Eyup Sultan Moskee de plannen toelicht, ontkent ook de lange arm van Ankara. 'Ik heb jaren in het bestuur gezeten en mij is nooit iets gebleken van enige invloed van Erdogan. Wij nemen onze beslissingen zelf en voor zover mij bekend is schrijft de Iman zijn preken ook zelf.'

Voordat de bouw van de moskee kan beginnen moet de gemeenteraad komend voorjaar nog instemmen met de wijziging van het bestemmingsplan voor de grond aan het Jonkerbosplein.

