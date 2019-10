NEC wint opnieuw en stijgt naar plek acht op ranglijst

NEC laat tegenstanders lang in leven, maar krijgt kansen en wint binnen drie dagen tweemaal. Ook in Wijdewormer pakte de club uit Nijmegen de volle winst met een 2-0 zege.

De beginfase was nog even in handen van Jong AZ. Branderhorst moest direct in actie komen op een schot van Aboukhlal. Maar al snel nam NEC het initiatief over op het kunstgras in Wijdewormer waar het grote AZ regelmatig zijn trainingen afwerkt. De ploeg van het trainerstrio Bogers, Gesthuizen en Meijer zocht geduldig de aanval en trok de wedstrijd steeds wat meer naar zich toe.

Romeny's goal buitenspel

Zonder groots te spelen leidde dat ook tot kansen. Van Landschoot, Van de Looi met een schot en Flemming met een kopbal roken aan een eerste goal voor NEC. In de slotfase counterde de Nijmeegse club bijna naar de verdiende 0-1, maar Flemming mikte op de paal. Even daarvoor scoorde Romeny wel, maar de goal werd afgefloten vanwege buitenspel.

Na rust ging NEC met kansen krijgen. Van Eijden kopte uit een corner, maar Schendelaar hield de talenten van AZ op de been. Jong AZ dwong niets af en na ruim een uur brak opnieuw Flemming de ban. Romeny werd opzichtig vastgehouden in het strafschopgebied en de van PEC Zwolle gehuurde spits benutte de penalty koelbloedig.

Uitblinker Van de Looi

Romeny ging vervolgens naar de kant en Musaba werd gebracht. Dat bleek een prima zet, want de buitenspeler kopte NEC even later naar 0-2. Goed werk van Van Eijden bracht de sterk spelende Van de Looi in stelling. Die leverde een prima voorzet af en Musuba knikte raak. In de slotfase verzuimt Okita er nog 0-3 van te maken weer op aangeven van Van de Looi. NEC doet echter prima zaken en hengelt binnen drie dagen zes punten binnen.