Zijn zoon stond al op het Malieveld, nu gaat Arjan ook zelf actievoeren

De protestactie is opgezet door Oud-Alblas en Staphorst. Ze vinden dat hun werk onmogelijk wordt gemaakt. Ook Gelderse ondernemers gaan zich woensdag 30 oktober laten horen in Den Haag, zoals Arjan Sturris van het gelijknamig loon- en grondverzetbedrijf uit Laren (gemeente Lochem).

'We moeten toch zorgen dat we Den Haag op een andere lijn krijgen', betoogt hij. 'Dat de regels veranderd worden. Of van de baan, of versoepelen. Anders gaat het niet goed met Nederland.'

Bekijk de reportage. De tekst gaat verder onder de video.

Naast de stikstokproblemen zijn per 1 oktober de normen voor giftige stoffen in grond enorm aangescherpt. Volgens de bouw- en grondverwerkingsbedrijven zijn lage concentraties altijd aanwezig, maar zijn de normen nu zo streng dat er bijna geen grond meer kan worden verwerkt. 'Als zo veel projecten stop worden gezet en niet door kunnen gaan, is er voor veel mensen geen werk meer in het vak', zegt Sturris.

Gezamenlijk protest

De actiebereidheid in zijn familie is groot. Sturris' zoon werkt in de landbouwsector en was vorige week nog op het Malieveld te vinden.

De vader gelooft in de kracht van het gezamenlijke protest. 'De landbouw heeft het nu een paar keer gedaan. Als nu de bouw en de infrastructuur ook meedoen, dan weet de regering ook dat het in die tak van sport met de nieuwe regels niet goedkomt.'

1300 aanmeldingen

Bij de initiatiefnemers van het protest hebben zich inmiddels meer dan 1300 deelnemers gemeld. Belangenorganisatie Bouwend Nederland geeft aan in overleg te willen blijven en niet mee te doen aan de actie.