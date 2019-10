De Graafschap wint topper in Breda en klimt naar tweede plek

Nog zonder de licht geblesseerde spits Ralf Seuntjens in de basisopstelling schoot De Graafschap uit de startblokken. In de allereerste minuut werd Daryl van Mieghem weggestuurd en de aanvaller rondde keurig af: 0-1.

Gesteund door de razendsnelle voorsprong leunde De Graafschap op de stabiele verdediging en kwamen de Superboeren er in de omschakeling een aantal keer gevaarlijk uit. Vlak voor rust leverde dat de dikverdiende 0-2 op. Javier Vet kreeg de bal in de voeten vanuit een vrije trap en de middenvelder joeg de bal in de kruising.

Kort na het doelpunt kreeg NAC een nieuwe tegenslag te verwerken. Na een harde overtreding op doelpuntenmaker Vet kreeg Arno Verschueren een rode kaart.

Arno Verschueren krijgt rood voor een overtreding op Javier Vet. Foto: Omroep Gelderland

In de tweede helft leek er lange tijd geen vuiltje aan de lucht voor de Doetinchemmers. Maar vlak nadat Vet vergat zijn tweede van de avond te maken, kwam NAC uit het niets terug in de wedstrijd. Een schot van Huseyin Dogan werd van richting veranderd, waardoor Hidde Jurjus kansloos was.

NAC rook bloed en was via Sydney van Hooijdonk en Luka Ilic dicht bij de gelijkmaker, maar De Graafschap hield in het restant van de wedstrijd het doel schoon. Door de overwinning gaat De Graafschap op doelsaldo over NAC heen op de ranglijst. De Superboeren staan nu tweede, met twee punten minder dan koploper Cambuur Leeuwarden.

