Familiedrama Hengelo: 'Vader maakte zich grote zorgen over zoon'

De man die maandag in Hengelo werd omgebracht, maakte zich grote zorgen over zijn zoon. Dat zeggen verschillende bronnen dicht bij de familie tegen Omroep Gelderland. Maandag kwamen hij en zijn vrouw om het leven. Een thuiswonende zoon is verdachte.

door Melanie Lokate

'Afgelopen zaterdag hebben we nog samen gefietst, dit is echt onwerkelijk', zegt John Hoebink van toerclub Keiaosers uit Keijenborg. 'De vader was een trouw lid en fietste al een jaar of tien bij ons.' Hij was een graag geziene man bij de vereniging.

'Als ik aan hem denk, dan denk ik aan gezelligheid. Hij was altijd in voor een feestje, was altijd vrolijk en deed veel voor de vereniging. Een echte Bourgondiër.' Zijn vrouw kende Hoebink niet zo goed. 'Ze was er altijd bij op feestjes. Het was een vriendelijke en charmante vrouw.'

Zorgelijke situatie

Tijdens de vele fietsritjes sprak hij ook over zijn thuissituatie. 'We wisten dat het niet goed ging met zijn zoon', vertelt Hoebink. 'Afgelopen donderdag vertelde hij nog dat er mogelijk een gedwongen opname zou komen.'

Ook een zakenrelatie van het slachtoffer bevestigt dat er problemen waren binnen het gezin. 'Hij sprak daar over en vertelde dat er professionele hulporganisaties ingeschakeld waren', zo vertelt de zakenman die niet met naam genoemd wil worden. 'Hij maakte zich grote zorgen over zijn zoon.'

Of de man ook echt onder behandeling was van professionals en gedwongen opgenomen zou worden is niet bevestigd. Volgens GGNet, verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheidszorg, doen zij nooit uitspraken over cliënten. 'De politie doet zorgvuldig onderzoek', is verder het enige dat een woordvoerder kwijt wil tegenover Omroep Gelderland.

Ontwerper in hart en nieren

De omgekomen man was een bevlogen ontwerper. 'Voor onze club maakte hij allerlei flyers, posters en hij was nu bezig met het ontwerp van onze nieuwe kledinglijn', vertelt Hoebink. 'Die kledinglijn was voor 99 procent klaar.'

Ook in zijn zakelijke werk was hij bevlogen en perfectionistisch. 'We hebben elkaar de laatste tijd veel gesproken, omdat we de laatste hand leggen aan een boek over voetbalclub De Graafschap', zo zegt de zakenrelatie. 'Het was een sympathieke man en hij stond volop in het leven.'

Toertocht afgelast

Komende zondag zou toerclub de Keiaozers een toertocht organiseren, maar die is afgelast uit respect voor de man. 'We hebben vanavond een crisisoverleg met het bestuur van de club om te kijken of we nog iets gaan organiseren voor de leden om dit verlies met elkaar te delen.'

De uitkomst daarvan is nog niet bekend.

