'GeenGeld?!' maakt Arnhemse schulden bespreekbaar

De Gelderse hoofdstad scoort al jaren hoog op de armoedelijstjes. Dit najaar komt RTV Arnhem met een openhartig, nieuw en typisch Arnhems programma: GeenGeld?! In deze uitzendingen snijdt de omroep een belangrijk maatschappelijk thema aan: schulden. Het doel is om deze bespreekbaar te maken én te laten zien waar je terecht kunt als je er zelf niet meer uitkomt met je financiën.

Mabel Elzinga, de maker van het programma, gaat in de serie langs alle belangrijke Arnhemse instanties die steun bieden aan Arnhemmers met geldproblemen. Zoals Rijnstad, de gemeente en de Voedselbank. Er zijn in Arnhem ook meerdere particuliere initiatieven die de Arnhemse bewoners hulp bieden. Ook daar klopt Mabel aan.

In gesprek met bewoners

Maar het blijft niet bij instanties alleen. Mabel gaat in elke aflevering in gesprek met inwoners die zelf in de schulden zitten of zaten. Zo spreekt ze Marc Mulder, die nu schuldhulpverlener is bij Vroeg Eropaf.

Hij kampte jarenlang met een torenhoge schuld en het duurde erg lang voordat hij van zijn schulden af was. Nu heeft hij zijn leven weer op orde, maar het is nog lang niet zoals het is geweest. 'Ik heb bijvoorbeeld nog maar twee eetkamerstoelen. Simpelweg omdat ik het geld nog niet heb om er meer te kopen.'

Mabel spreekt in de eerste aflevering ook met een Arnhemmer die net te horen heeft gekregen dat hij de schuldhulpverlening in mag. 'Zoek zo snel mogelijk hulp', laat hij weten. Het ‘gaten met gaten vullen’ levert volgens hem namelijk een hoop stress op. 'Het legt je lam.'

‘In je schulp kruipen is funest’

En zijn die schulden allemaal je eigen schuld? Daar weet deze Arnhemmer wel een antwoord op. 'Het zijn je eigen schulden, maar die veroordeling moet een keer klaar zijn', zegt hij. 'Want mensen kruipen dan meer in hun schulp. En uiteindelijk is dat funest.'

De eerste aflevering is op 25 oktober vanaf 18.00 te zien op RTV Arnhem. Daarna volgt gedurende acht weken wekelijks een nieuwe aflevering.