Hoeveel appende fietsers zijn er in jouw gemeente beboet?

Het is sinds 1 juli verboden een telefoon vast te houden tijdens het fietsen. In Nijmegen werden in juli en augustus 93 fietsers bekeurd die zich daar niet aan hielden. Omgerekend zijn dat 5,3 boetes per tienduizend inwoners.

In Winterswijk zijn 8,6 boetes per tienduizend inwoners uitgedeeld, relatief de meeste in onze provincie. Op de tweede plaats staat de gemeente Rheden met zes boetes per tienduizend inwoners, op de voet gevolgd door Harderwijk (5,7).

Kijk in onderstaande grafiek hoeveel appende fietsers in jouw gemeente zijn beboet (de tekst gaat daaronder verder):

Veel boetes in Delft en Utrecht

Het kan nog veel slechter. Landelijk gezien voert de gemeente Delft de ranglijst aan, met 23,4 boetes per tienduizend inwoners. Ook in Utrecht, Goes en Weert werden relatief veel appende fietsers bekeurd.

Van alle provincies scoort Utrecht het slechtst, met 8,3 overtredingen per tienduizend inwoners. In Gelderland zijn in juli en augustus 2,8 op de tienduizend inwoners beboet. Alleen in Drenthe werden relatief minder bekeuringen uitgedeeld.