Familiedrama Hengelo: zoon aangehouden na dood echtpaar

De man die is aangehouden in verband met de dood van een echtpaar in Hengelo, is inderdaad hun zoon. Dat zegt de politie.

Het stel werd maandagochtend vroeg gevonden in hun woning aan de Julianalaan. De zoon die ook in het huis woont, is opgepakt nadat hij zich meldde in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

'De verdachte was gewond en daarom is hij nu nog steeds in het ziekenhuis. Hij wordt daar bewaakt', sprak de politie eerder op de dag. 'Zodra zijn medische toestand dat toelaat, zullen we hem horen.'

Psychische problemen

Volgens buurtbewoners kampt de zoon met psychische problemen. Hij zou depressief zijn. De politie doet de hele dag nog onderzoek in de woning.

Burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst reageerde geschokt op het familiedrama. 'Ik sta in nauw contact met de politie. Het is niet te bevatten dat mensen zo uit het leven zijn weggerukt. Een grote klap voor familie, vrienden en onze gemeenschap. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden.'

