Wie wil er een fijnstofmeter in zijn tuin?

door Huibert Veth

'Fijnstof zijn kleine deeltjes die in de lucht zweven', legt Ronny de Hullu uit. Hij is één van de initiatiefnemers. 'Ze zijn micrometers groot en de hoeveelheid van die stofjes bepaalt voor een deel de kwaliteit van de lucht die je inademt.' Langdurige blootstelling aan fijnstof kan volgens de Luchtwachters leiden tot 'blijvende gezondheidseffecten zoals verminderde longfuncties, luchtwegklachten, hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte'.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Arnhem volhangen met fijnstofsensoren'

'Daarom gaan we Arnhem volhangen met fijnstofsensoren', vervolgt De Hullu. 'Hoe fijnmaziger het netwerk, hoe betrouwbaarder de gegevens. Op de officiële metingen die nu worden gedaan, is dit een flinke aanvulling.'

Het doel van de Arnhemse Luchtwachters is 50 tot 250 extra meetpunten in de omgeving te plaatsen. Zij zoeken medestanders om de fijnstofmeters in elkaar te zetten, en deze thuis op te hangen. De resultaten zijn online te volgen. 'Eigenlijk is het best een simpel systeem', volgens De Hullu. 'Het enige wat je moet doen, is af en toe de sensor schoonmaken en de spinnetjes verjagen.'

Arnhemmers die interesse hebben om zo'n fijnstofmeter thuis op te hangen kunnen een mailtje sturen naar luchtdata@arnhemspeil.nl.

Bewustwording

'Door zelf te meten word je mogelijk meer bewust van wat je zelf kunt doen', denkt mede-initiatiefnemer Jan Roemer. 'Niet alles is op het bordje van overheden neer te leggen, om dan zelf achterover te leunen.' De gemeente heeft volgens hem bevlogen burgers nodig om in actie te komen.

Over mogelijke conclusies uit de metingen wil De Hullu niet spreken. Het is volgens hem aan de bewoners, industrie en politiek om die te trekken. 'Waar gaan we bouwen? Wil ik in deze specifieke wijk wonen met mijn astma?' Wel meent Jeroen Spaander op basis van de eerste cijfers dat de wijk Stadseiland 'echt vet in de gevarenzone zit'. Hij wil bij de gemeente lobbyen voor subsidie voor de aanschaf van de meters. 'Bijvoorbeeld voor mensen met een smalle beurs.'

Gemeente en RIVM positief

De gemeente is enthousiast. 'Wij juichen dit initiatief toe', laat een woordvoerder weten. En ook het RIVM is positief. 'Het is goed als burgers zelf gaan proberen de lokale luchtkwaliteit te meten', zegt senior scientist Joost Wesseling. 'Het RIVM is al enkele jaren bezig om burgers te helpen om zelf metingen aan de lokale milieukwaliteit te doen.' Het is volgens hem namelijk wel belangrijk om de metingen op de juiste manier te doen.

