'Niet te bevatten', echtpaar omgebracht in eigen woning in Hengelo

'Vanochtend kreeg ik het vreselijke bericht over de vondst van twee overleden inwoners in hun woning aan de Julianalaan in Hengelo. Het gaat om het echtpaar dat in het huis woont', reageert burgemeester Marianne Besselink op het tragische nieuws.

Politieonderzoek bij de woning in Hengelo (tekst gaat verder onder de video):

'Ik sta in nauw contact met de politie. Het is niet te bevatten dat mensen zo uit het leven zijn weggerukt. Een grote klap voor familie, vrienden en onze gemeenschap. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden', gaat ze verder.

Bewoner opgepakt

Een man die op hetzelfde adres woont, is aangehouden als verdachte. Dat gebeurde in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, nadat hij zich daar had gemeld.

'De verdachte was gewond en daarom is hij nu nog steeds in het ziekenhuis. Hij wordt daar bewaakt', zegt de politie. 'Zodra zijn medische toestand dat toelaat, zullen we hem gaan horen.'

Tekst gaat verder onder de foto.

Politie bij het Slingeland Ziekenhuis. Foto: REGIO8

Volgens buurtbewoners woonde het echtpaar samen met hun zoon van eind 20 die psychische problemen heeft. Hij zou al een tijd depressief zijn en dringend hulp nodig hebben, aldus de buurt. Of de aangehouden man de zoon is, wil de politie niet zeggen.

Zie ook: