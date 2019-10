Buikpijn voor Eerbeekse ondernemers door verhoging toeristenbelasting

De gemeente Brummen wil de toeristenbelasting per 2020 verhogen van 1,37 euro naar 1,75 euro per persoon per nacht. Ter vergelijking: dit is hoger dan het landelijk gemiddelde in Nederland (1,38 euro per nacht) en ook hoger dan het gemiddelde in Gelderland (1,22 euro per nacht). De gemeente komt de komende jaren structureel geld tekort, waardoor deze extra inkomsten volgens het college hard nodig zijn.

190.000 extra opbrengsten

In de begroting voor 2020 kondigde het gemeentebestuur onlangs de plannen aan. 'Er vanuit gaande dat dit niet leidt tot een daling van het aantal overnachtingen, leidt dit tot een extra belastingopbrengst van 190.000 euro.'

In de gemeenteraad spraken Hans en Loes Elshof van Groepsaccommodatie De Zuiderzon in Eerbeek onlangs hun zorgen uit over de verhoging. 'Wij vinden 1,75 euro per persoon per nacht voor een low budget accommodatie wel erg hoog. Het is toch een groot verschil of je in een hotel overnacht met z'n tweetjes, of dat je bij ons logeert met vijftig kinderen', vertelde Loes aan de Brummense raad. Samen met haar man runt ze al 22 jaar de groepsaccommodatie aan rand van Eerbeek.

Eerste afzegging

In de bossen bij Eerbeek beleven duizenden kinderen jaarlijks hun schoolkamp. In totaal telt de accommodatie 58 bedden: tien in de boomhut en de rest in een grote blokhut, waar men ook zelf kan koken.

'Scholen kampen al met een heel klein budget. Elke euro is er één en dan moeten ze honderden euro's aan toeristenbelasting betalen', zegt het echtpaar Elshof. Ze vrezen dat deze groep de verhoging niet kan ophoesten.

'We hebben nu al één school die heeft afgezegd, die wisten nog niet eens dat de belasting omhoog zou gaan. Ze hadden al een probleem met het budget.' Het duo zou het verschrikkelijk vinden als kinderen door de financiën niet naar Eerbeek op kamp kunnen.

'We zijn bang dat er meer scholen afhaken en dat zou jammer zijn. Zo'n schoolkamp is een blijvende herinnering, dat merk je aan alle mensen die hier later nog even terugkomen om de plek te bekijken.'

Vrijstelling voor schoolkampen

Buurgemeenten Voorst, Apeldoorn en Rheden maken een uitzondering voor schoolkinderen die tijdelijk in de gemeente verblijven. Zij hoeven tijdens een school-werkweek geen toeristenbelasting te betalen. In Apeldoorn hoef je zelfs helemaal geen toeristenbelasting te betalen als je verblijft in een groepsaccommodatie.

Zo'n vrijstelling voor scholen lijkt Hans en Loes ook een goed idee. 'We hopen echt dat de gemeente Brummen ook een uitzondering wil maken voor scholen en groepen die gerund worden door vrijwilligers. Dat is onze grote wens!'

Vooral voor de kinderen die opgroeien in de stad hoopt het duo dat zij op kamp kunnen blijven gaan in de Veluwse bossen. 'Kinderen uit het westen weten niet hoe het echt donker wordt, ze maken hier voor het eerst echt kennis met de natuur.'

Het college heeft inmiddels gehoor gegeven aan de oproep van het duo. Zij heeft een voorstel naar de raad gestuurd om jeugdkampen uit te zonderen van het heffen van toeristenbelasting. Bij de eerstvolgende raadsvergadering stemt de raad over het voorstel.

