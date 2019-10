VIDEO | Jonge voetballertjes dromen van leven als prof

Het is de tweede editie van een landelijke dag waar scouts van allerlei profclubs komen kijken naar het jongste voetbaltalent. Scouts van Ajax, PSV en Utrecht: ze zijn er allemaal. Er is dinsdag zelfs een Engelse club kijken: Barnsley Football Club, die daar in League One speelt.

Talent bij kleine clubs

Deelnemers aan de Droptalentsdagen konden zichzelf met een filmpje aanmelden, waarna ze zijn geselecteerd. Marcel van Elteren, oprichter van het Nijkerkerveense bedrijf Droptalents, organiseert de dag.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Ik had het idee dat er veel voetbaltalent zit bij de kleine voetbalclubs, maar scouts komen vaak alleen bij de grotere amateurclubs, zoals de IJsselmeervogels. Maar tegenwoordig kan iedereen een filmpje maken om zichzelf toch in de picture te spelen', legt hij uit.

Een van de deelnemers is Dylan Worst uit Nijkerkerveen. Hij hoopt zich in de kijker te spelen van een profclub. 'Mijn grootste idool is Donny van de Beek. Want hij woont naast mij en ik hoop dat ik ook in het shirt van Ajax kom te spelen.'

Contract bij een profclub

Afgelopen mei was de eerste editie van de Droptalentsdagen. Volgens Van Elteren is zo'n 30 procent van de deelnemers van toen inmiddels in contact met een profclub. 'Een aantal heeft al een soort van contractje, bij ADO Den Haag, Feyenoord en Almere City. Anderen zitten in een volgtraject en worden de komende drie jaar gevolgd.'

Dinsdag werd er eerst getraind, waarna een trainer van NAC Breda een clinic gaf. In de middag werden wedstrijdjes gespeeld.

Het ging Dylan naar eigen zeggen allemaal goed af. 'Ik gaf de scout van Utrecht nog een hand en hij zei: 'Lekker gedaan, Dylan'. Nu wacht hem een spannende tijd: over twee à drie dagen hoort hij of er een profclub in hem geïnteresseerd is.