Bestelwagen vliegt twee keer in brand op A15 bij Dodewaard

Op de A15 richting Nijmegen is maandagochtend ter hoogte van Dodewaard een bestelwagen in brand gevlogen. En dat gebeurde niet één, maar twee keer.

Even na 10.00 uur werd de autobrand gemeld, waarop de snelweg werd afgesloten. De brandweer bluste de vlammen, maar even later vloog de wagen wederom in brand.

Beelden van de brand:

Inmiddels is de A15 weer vrij voor verkeer, meldt de politie. Het uitgebrande voertuig is met een berger afgevoerd. Hoe de pick-up twee keer in brand kon vliegen is niet bekend.