Van parkeergarage tot snackbar, Keizer Karel is overal in Nijmegen

In het programma Ridders van Gelre zoekt René Arendsen naar het antwoord. Samen met Arjan den Braven, die de periode van keizer Karel de Grote onderzoekt, bezoekt hij het Keizer Karelplein.

De tekst gaat verder onder de video.

In 768 werd Karel de Grote koning van de Franken. Later, in het jaar 800, werd hij gekroond tot keizer van het Frankische Rijk. 'Dat strekte in die tijd uit van Friesland in het noorden tot aan Noord-Italië in het zuiden. Dus ook hier in Nijmegen', legt Den Braven uit. 'Hij wordt vaak gezien als de vader van Europa, omdat hij veel landen opnam in zijn rijk.

Op het Valkhof in Nijmegen stond het grote paleis van de keizer. 'Daarvoor stond er een versterking. Daar bovenop bouwde hij zijn palts.' Nu is er slechts een kleine ruïne over van het grote complex.

Bekijk hier de hele uitzending van Ridders van Gelre.