Na vier weken regen eindelijk droog herfstweer: 'Donderdag 20 graden'

Na het kletsnatte weer van de afgelopen vier weken is het vanaf dinsdag eindelijk droog in Gelderland. De zon laat zich zien en de temperatuur loopt flink op. 'Donderdag kan het wel 20 graden worden', zegt weerman Reinout van der Born van MeteoGroup in Wageningen.

Maandagochtend kan er nog wat regen vallen, maar 's middags wordt het overal droog en breekt vooral in de Achterhoek de zon door. 'Dan kan het toch nog 15-17 graden worden', vertelt Van den Born op Radio Gelderland. 'Best wel hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Normaal zou het een graad of 14 zijn.'

'Herfstweer dat hoort bij oktobermaand'

Volgens de weerman komt er een einde aan het regenachtige weer. 'De afgelopen vier weken hadden we elke dag wel regen. De komende dagen blijft het droog en krijgen we van dat herfstweer dat hoort bij de oktobermaand. Rustig met in de ochtend soms mist of laaghangende bewolking, maar dan komt in de loop van de dag de zon erbij.'

Donderdag lijkt de warmste dag te worden, maar de hele week blijft het droog. 'Dus het wordt genieten buiten de deur. Dat geldt ook voor het weekend', aldus Van der Born.

