VIDEO | Twee doden in woning Hengelo, politie start groot onderzoek

De lichamen lagen in een huis aan de Julianalaan. De politie verricht ter plekke onderzoek. Bij de woning is een PD-Unit (mobiel kantoor) geplaatst en de straat is deels afgezet met lint.

'Zoon met psychische problemen'

Volgens buurtbewoners woonde in het huis een gezin met een zoon van in de 20 die psychische problemen had. Hij zou depressief zijn geweest en dringend hulp nodig hebben gehad, aldus de buurt.

Verslaggever Vera Eisink over de gevonden lichamen:

Agenten zouden vannacht de voordeur van de woning hebben geramd. Omwonenden hoorden naar eigen zeggen glasgerinkel.

Onderzoek in volle gang

Een woordvoerster kan nog niet zeggen of het om een misdrijf gaat. Over de doodsoorzaak en de identiteit van de overledenen is ook nog niets bekend. Het onderzoek is in volle gang.

Beelden van de afgezette straat: