Dít maakt hond Bella tot de grote held van Epe

Hond Bella was dit weekend de held van Epe en omgeving. De blonde viervoeter zorgde er 'eigenpotig' voor dat een vermiste vrouw weer snel terecht was. De politie is de viervoeter daar erg dankbaar voor.

Zaterdag kreeg de politie een melding over een vermiste vrouw in het heidegebied tussen Epe en Heerde. De vrouw had 'in zorgelijke toestand' haar woning verlaten en dus begon de politie een grote zoekactie. Ook burgernet werd ingeschakeld, omdat het zoekgebied erg groot was. Familieleden van de vrouw hielpen mee met zoeken.

Blaffen bij een boom

Omstreeks dezelfde tijd was Bella er met het baasje op uitgetrokken voor een wandeling. Het baasje ontving de melding via burgernet. De verbazing was groot toen Bella even later afdwaalde naar een boom midden op de heide en daar begon te blaffen. Toen de eigenaar van Bella daar ging kijken, bleek de vermiste vrouw daar op de grond tussen de struiken te liggen. Ze was nauwelijks te zien, maar Bella had het in de gaten.

Medische hulp

Het baasje schakelde meteen de hulpdiensten in, die vervolgens wel wat zoekwerk nodig hadden om uit te vinden waar de vermiste vrouw en Bella en de hondeneigenaar precies waren. De vrouw had snel medische hulp nodig en is meteen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat inmiddels beter met haar, aldus de politie.

Bot en bloemen

Op het politiebureau waren ze zo onder de indruk van de prestatie van Bella, dat de viervoeter zondag een groot bot in ontvangst mocht nemen. Voor de baas was er een grote bos bloemen.