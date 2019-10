Gregor Breinburg na tropenweken: 'Ik ben fris, scherp en weer opgeladen voor De Graafschap'

door Richard van der Made

De middenvelder weet dat De Graafschap buiten Doetinchem mager presteert. Vier gelijke spelen op rij is onder de maat voor de titelkandidaat. Op 16 augustus noteerde de ploeg van trainer Mike Snoei de laatste zege in een uitwedstrijd. Het werd 3-0 in Maastricht. 'Uit hebben we het duidelijk moeilijker dan thuis', zegt Breinburg. 'Het moet beter en volwassener.'

Vroeg naar bed

Net als in september was ook de recente interlandbreak van oktober voor Breinburg weer eentje zonder rust. Hoewel, tussen de wedstrijden met Aruba door leeft hij bijna als een monnik. Alles is bij de pure prof gericht op herstellen en fit blijven. 'Je weet dat je speler bent van de Graafschap en nu een druk programma hebt. In de top spelen ze nog veel vaker. Dan moet je goed eten, veel water drinken, vroeg naar bed en veel uitrusten waar het kan. Dit hoort erbij', stelt de allround-middenvelder.

Door de lange reis terug naar Nederland dwars door tijdzones, keerde Breinburg ongetwijfeld vermoeid terug uit het gebied waar zijn roots liggen. Hij had namelijk ook nog eens twee wedstrijden in de benen met Aruba tegen Jamaica om de Nations League. Maar klagen of mopperen doet de 28-jarige Arnhemmer niet. Het komt niet in het woordenboek van de karaktervoetballer voor.

Fietsen en zwemmen

'Het is een stukje mentaliteit', vervolgt hij dan. 'Je moet altijd zorgen dat je klaar bent voor de volgende wedstrijd en je dus goed voorbereiden.' Ook op de Carribbean zorgt Breinburg dat hij zo fit mogelijk blijft. 'Wat ik daar buiten het reizen en voetballen doe? Veel fietsen, zwemmen en waar ik kan liggen, lig ik. Rusten is heel belangrijk.'

Spanning en publiek

Ondanks het feit dat hij donderdag pas een dag voor de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht voet zette op Hollandse bodem, speelde Breinburg zelfs nog even. 'Ik heb gezegd dat ik beschikbaar was en de trainer heeft me nog 30 minuten gebruikt. Ik voel me prima, ben fris en scherp.' Breinburg kijkt daarom alweer reikhalzend uit naar de kraker en topper tegen NAC, maandag om 20.00 uur in Breda. Een beladen duel tussen de nummer twee en drie. 'Veel publiek, spanning en een mooie wedstrijd. Het is ook een hele belangrijke wedstrijd. Ik ben in elk geval weer opgeladen', stelt hij.

Dwingender

Hij lijkt helemaal opgeleefd na een aantal moeilijke jaren bij Sparta waar Breinburg lang niet altijd speelde. Terug bij De Graafschap voelt de voormalig speler van NEC zich op zijn gemak en wordt hij gewaardeerd en belangrijk gemaakt. 'Ik ben zelf nooit tevreden en altijd kritisch op mezelf', lacht hij. 'Zo wil ik aanvallend dwingender zijn.'

Dipje

Het is echter ontegenzeggelijk dat Breinburg weer dagelijks met een lach op zijn gezicht rondloopt. Terug bij De Graafschap voelt hij zich thuis. 'Ik zit een stuk beter in mijn fel na een dipje in mijn carriere. Hoe je dat ook mag noemen. Ik focus op datgene wat ik goed kan en wist dat ik tijd nodig had in een elftal met veel nieuwe spelers. Maar ik ben naar De Graafschap gekomen om mezelf weer te laten zien. Ik heb nu ook al twee keer gescoord en heb een assist op mijn naam, wat dat betreft ben ik beter begonnen dan ooit', straalt hij opnieuw. 'Maar tevreden? Nee, want het kan altijd beter.'