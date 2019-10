Zalencentrum verwoest door brand: 'Herman, kom gauw! Lara staat in brand!'

Het zalencentrum was ook het ouderlijk huis van de vrouw van Herman. 'Het was een historisch pand: nog van voor 1910. Een prachtig pand en het had natuurlijk ook emotionele waarde. Dit grijpt je zo enorm aan.'

Volgens Jansen was er niet direct iets te zien. 'Ik zag eerst alleen maar rook, maar het ontwikkelde zich heel snel. Binnen een kwartier sloegen de vlammen uit het dak. En een uur later stond het woonhuis ook in brand.'

Angstaanjagend en heet

Jansen en zijn vrouw wonen direct naast het pand. Ze zijn enorm geschrokken. 'Het was echt angstaanjagend en heet, ontzettend warm werd het. Als de wind iets ander had gestaan, dan had ik niet geweten wat ons gezin had kunnen overkomen.'

Hoe het nu verder moet, weet Jansen ook niet. 'De eigenaars zijn vreselijk ontdaan. Het enige positieve is dat iedereen ongedeerd is.'

