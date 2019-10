Seuntjens traint mee, Van Huizen ontbreekt bij De Graafschap

Van Huizen verzwikte zich tijdens een partijspel in kleine ruimtes, kermde het even uit van de pijn en ging snel richting het stadion waar hij werd behandeld. Hij was net terug van een enkelblessure en leek af te stevenen op een terugkeer in de topper tegen NAC. Maar De Graafschap moet hem vrijwel zeker missen voor de clash in Breda.

Seuntjens traint mee

De kans dat Ralf Seuntjens in het Rat Verlegh stadion kan starten, is veel groter. Seuntjens trainde zondag wel mee, maar blijft kwakkelen met klachten in de kuit. Een dag na de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht (2-2) stond de aanvoerder weliswaar op het veld, maar van serieuze belasting was geen sprake tijdens die training voor de Bredanaar. Het blijft nog altijd onduidelijk of de centrumspits maandag aan de aftrap verschijnt.

Daryl van Mieghem is wel helemaal terug. Trainer Mike Snoei liet zaterdag al doorschemeren dat Van Mieghem tegen NAC zal starten. 'Die kans is best groot', zei de coach die met De Graafschap nog altijd ongeslagen is. Wel speelden de Doetinchemmers de laatste drie duels teleurstellend gelijk.

Van Heertum

Gregory Breinburg keert ook terug in de basis. Hij verdringt Roland Baas uit het elftal. Voor Snoei is de onvermoeibare Arnhemmer een zekerheidje in het elftal. Van Huizen wordt opnieuw vervangen door Jasper van Heertum. 'Die heeft het vrijdag tegen Jong FC Utrecht gewoon goed gedaan', aldus Snoei.

Vermoedelijke opstelling: Jurjus, Owusu, Van Heertum, Van de Pavert, Tutuarima; Vet, Van den Boomen, Breinburg; Van Mieghem, Seuntjens (Thomassen) en Hamdaoui