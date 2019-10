Rhedens team gaat voor 10e deelname Alpe d'Huzes

Grote roerganger van het team is Martin de Vries. Zijn beste vriend Henk Postma overleed in 2011 aan kanker. Als eerbetoon voor hem ging Martin samen met de kinderen van Henk destijds voor het eerst de Alpe d'Huez op. Sindsdien speelt die ene berg in Frankrijk een belangrijke rol in zijn leven. Elk jaar weet hij weer tientallen mensen op te trommelen die, ieder met hun eigen motivatie, de uitdaging aangaan.



De naam Team PA heeft een dubbele betekenis. Het staat voor de plek waar het team veel traint en de plek waar het uiteindelijk moet gebeuren: de Posbank en de Alpe d'Huez. Daarnaast staat PA ook voor papa. De zoons en dochter van Henk Postma initieerden de tocht mede. Zoon Marco Postma vindt het fantastisch dat het team tien jaar na het overlijden van zijn vader nog steeds zoveel teweeg brengt: 'Ik weet zeker dat als hij mee kan kijken, en ik geloof dat hij dat kan, dat hij ontzettend trots zou zijn. '

Komende zomer, juni 2020, staat de vijftiende editie van Alpe d'Huzes op de planning. Voor Martin en zijn team wordt het de tiende keer dat ze afreizen naar Frankrijk. Om deze jubileumeditie kracht bij te zetten heeft hij iedereen aangeschreven die zich ooit bij het team voegde. Het heeft geresulteerd in een team waar 37 mensen aan mee doen. Martin hoopt stiekem op een recordopbrengst. 'Het eerste jaar hebben we bijna 80 duizend euro opgehaald, maar toen was alles nieuw. Je moet nu ieder jaar weer andere bronnen aanboren. Dat is een uitdaging, maar met zo'n groot team kunnen we in de buurt komen van dat bedrag'.

(De tekst gaat verder onder de foto: Team PA tijdens de laatste deelname aan de voet van de berg)

Eind mei reist het team af naar Frankrijk, maar wie denkt dat de leden van het team alleen die week in hun agenda hebben aangekruist, heeft het mis. Naast het vele trainen, worden er de komende maanden tal van activiteiten georganiseerd. 'Als training, maar ook voor het teamgevoel en elkaar te leren kennen'. In dat kader vond dit weekend, krap vier maanden na de voorgaande editie, al de aftrap plaats voor Team PA 2020. 'We gaan net zo lang door totdat kanker geen dodelijke, maar een chronische ziekte is geworden.'

Verslaggever fietst mee

Jaarlijks doen er honderden Gelderlanders mee aan het evenement en jaarlijks doen we daar verslag van. Tijdens de volgende editie gaan we de tocht vanuit het hart van het evenement volgen. Onze verslaggever voegt zich daarom bij het jubilerende team PA en zal zelf meefietsen om tijdens de tocht verslag doen van het evenement. De voorbereidingen op het evenement zullen regelmatig terugkeren op de diverse kanalen van Omroep Gelderland.