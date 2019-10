NEC-verdediger Bart van Rooij heeft grote voetbaldromen

'Vier keer in de week spelen, ja dat voel je wel in de benen. Maar ik laat me goed behandelen en let goed op mijn lichaam als het om eten en drinken gaat. Maar ik voel het wel in mijn kuitjes hoor.'

En dus wil Van Rooij na de training het liefst ook snel naar binnen. 'Ik weet wel dat ik zo lekker de massagebank op ga ja. Dan zal ik thuis nog wat rekken en goed eten. Dat is belangrijk, want ik heb nog nooit zoveel wedstrijden gespeeld.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Droom om Europees te spelen

Maar dat moet wel de standaard worden, zo zegt de back brutaal. 'Ik hoop in de toekomst toch wel vaker meerdere wedstrijden in de week te spelen.' En dat kan alleen maar als hij terecht komt bij een club die Europees voetbal speelt.

'Ik hoop dat ik ooit naar dat niveau mag. Daar droomt iedere voetballer van, dus dat is zeker mijn droom. Het is nu even zwaar, maar wedstrijden zijn leuk om te spelen. Dus ik doe het graag.'

En nee, een wedstrijd overslaan zit er voor de back niet bij. 'Ik sla niks over. Als ik me fit voel, speel ik alles.'