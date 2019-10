NEC gaat nu wel op zelfde voet verder: 'Anders hoop onrust'

En om dat doel te bereiken speelt de ploeg van Francois Gesthuizen op sportpark Wijdewormer met dezelfde ploeg. 'Van de week hebben we onze ploeg op veel plaatsen gewijzigd. Het zou raar zijn om de boel nu weer overhoop te gooien, daar creëer je een hoop onrust mee.'

En de wijzigingen hadden deels wel effect bij NEC. In de wedstrijd tegen Jong PSV werd maar één keer gescoord, maar de Nijmegenaren kregen genoeg kansen op een hogere score. 'Maar toch vind ik dat we niet zo goed speelden als tegen NAC of De Graafschap. Maar een overwinning helpt wel bij alles hè. Het geeft vertrouwen.'

'Als dit, als dat...'

Mocht NEC maandag ook bij Jong AZ winnen, dan is de kritiek op de ploeg voor even wat minder en kan er wat positiever naar de stand worden gekeken. Maar met die woorden heeft Gesthuizen niet zoveel. 'Als je dit, als je dat, als je zus, als je zo. Ja, als we dan vrijdag ook van MVV winnen hebben we 9 uit 3. Het zou mooi zijn, maar eerst doen.'

9e plaats hoofdprijs?

Algemeen directeur Wilco van Schaik was vrijdag te gast bij Omroep Gelderland en in de uitzending zei hij dat de 9e plaats de hoofdprijs zou zijn voor NEC. Een misschien wat opvallende uitspraak voor een club die bovenin mee wil spelen. Maar trainer Gesthuizen snapt de uitspraak wel. 'Het zijn gewoon andere bewoordingen voor: we moeten de play-offs halen. Dat is de doelstelling. Natuurlijk mik je op zo hoog mogelijke positie, maar de doelstelling is de play-offs.'