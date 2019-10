Blijdschap en realisme bij Vitesse: 'We waren dodelijk effectief'

Vitesse won zaterdagavond met 0-4 van VVV Venlo, maar dat had ook heel goed andersom kunnen zijn. Vitesse kreeg met name in de eerste helft veel kansen tegen en scoorde zelf drie keer uit drie schoten. 'We waren dodelijk effectief', stellen Bryan Linssen en Riechedly Bazoer.

'We gaven ze wel een lesje effectiviteit ja. We begonnen totaal niet goed aan deze wedstrijd en we hinkten op twee gedachtes. De ene helft wilde naar voren, een paar anderen niet. En dan komen zij er gevaarlijk uit, maar gelukkig hebben wij een goede keeper op de goal. Die heb ik wel een paar schouderklopjes gegeven', stelt Bryan Linssen na afloop.

Riechedly Bazoer baalt ervan dat Vitesse weer zo slap begon aan het duel. 'Dit is niet de eerste keer. Je komt echt goed weg de eerste helft. Zij kregen al vijf à zes kansen. Je moet vanaf minuut één scherp zijn, want dit is echt onnodig.'

'Sfeer is positief'

Maar mede door doelman Remko Pasveer kwam Vitesse niet in de problemen. Daarna was het de Limburger Bryan Linssen die zijn oude club pijn deed. 'Dat zullen ze nooit leuk vinden hier, maar ik ben er wel blij mee dat ik twee keer scoorde.'

'Dan zie je in ieder geval dat het niet aan ons scorend vermogen ligt', vult Bazoer aan.

'Ik ben blij dat het nu zo goed gaat qua resultaten, de sfeer is heel erg positief. We moeten alleen nog beter voetballen', aldus de Limburgse aanvaller die vandaag twee keer het net vond.

Ontlading

Bij Riechedly Bazoer was de ontlading ook groot nadat hij de 0-3 binnen schoot. Hij schreeuwde het uit. 'Ja, er was zeker ontlading. Ik ben naar Nederland gekomen om te laten zien dat ik nog kan voetballen. Ik speel nu verdedigende middenvelder, op een andere positie dan ik gewend ben. Ik ben eigenlijk een speler die dichtbij de goal moet spelen. Nu ik dus in die aanvallende positie kwam en kon scoren was ik daar erg blij mee.'

Beste start ooit

Door de overwinning staat Vitesse nu op de derde plaats met 23 punten. De beste seizoensstart ooit. 'Het is lekker dat het zo goed gaat. De sfeer is ook goed. Het is voetballend niet altijd goed, maar we weten wel wat we moeten doen', stelt Linssen. 'Het wordt natuurlijk wel lastig om dit vol te houden.'

Vitesse staat zelfs gelijk met PSV qua puntenaantal. 'En daar moeten we nu heel blij mee zijn', aldus Bazoer. 'Ik hoop dat we deze lijn doortrekken.'