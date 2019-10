Jordy Tutuarima stabiele kracht bij De Graafschap

door Richard van der Made

Tutuarima kan zich dit seizoen uitleven bij De Graafschap. Trainer Mike Snoei ziet zijn backs graag in een aanvallende rol over de flanken stormen. Afwisselend moeten rechtsback Leroy Owusu en linksback Tutuarima zo de tegenstander verrassen en pijn doen. Af en toe komt dat er uit, maar zeker de laatst drie wedstrijden overtuigt De Graafschap ook in dat opzicht nog te weinig.

Meer goals maken

'Zeggen dat ons spel beter moet, dat weten we zelf ook wel', zegt Tutuarima. 'Deze groep is zelf heel kritisch en dat mogen de mensen ook zijn', aldus de Velpenaar die zijn opleiding genoot in Nijmegen bij NEC. 'Maar ik denk vooral dat we meer goals moeten maken. Er is zeker meer uit te halen, zo benader ik het. Maar we zijn dit seizoen met De Graafschap nog steeds ongeslagen. Dat zegt veel over deze ploeg. Het is lastig om ons te verslaan met tot nu toe zes goals tegen', weet Tutuarima.

Stabieler en sterker

De 26-jarige back is rustiger geworden in zijn spel. Hij geldt als één van de meest betrouwbare spelers in de selectie. Net als vorig seizoen. 'Ik heb natuurlijk een bewogen jaar achter de rug', kijkt Tutuarima terug. Hij werd vader van een tweeling, maar één van de twee meisjes haalde het niet. 'Ook die fase heeft mij sterker gemaakt. Binnen de lijnen ben ik stabieler geworden, maar ook daarbuiten is dat gebeurd.'

Tutuarima wijst ook naar zijn ervaren ploeggenoten. 'Jongens als Ralf Seuntjens en Toine van Huizen, met wie ik nog bij Telstar heb gespeeld, zijn natuurlijk fijn om in je selectie te hebben. Dat helpt waardoor ook ik constant ben in mijn manier van voetballen. Dat is ook mijn kracht. Je wordt ook ouder en weet wat je wel en niet moet doen. In het veld worden automatismen steeds beter en duidelijker.'

Frisse wind

Maandag wacht de topper tegen NAC. 'Belangrijke jongens komen er weer aan. Daryl van Mieghem heeft na een goede voorbereiding flinke tegenslag gehad, maar is nu ook terug. En we hebben veel extra klasse in huis met jongens als Hamdaoui en een speler als Branco van den Boomen. Ons doel is direct promoveren en ik denk dat we alle facetten in huis hebben om dat te laten slagen. Er waait met de nieuwe trainer een frisse wind. Heel anders dan onder de vorige trainer met een andere manier van werken. Maar soms is dat ook goed.'