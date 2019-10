Derde plaats en beste seizoensstart ooit voor Vitesse na winst bij VVV

Vitesse is zaterdagavond naar de derde plaats in de eredivisie gestegen door een 0-4 overwinning bij VVV Venlo. Voetballend was het overigens niet goed, maar Bryan Linssen maakte het verschil tegen zijn oude ploeg. Vitesse haalde door deze overwinning nog nooit zoveel punten in de eerste tien wedstrijden van het seizoen als nu.

Het begin was echt voor de thuisploeg. VVV viel aan, maar miste vooral de scherpte om echt toe te slaan en op voorsprong te komen. Dat was voor Vitesse een reddingsboei. De op de counter spelende Arnhemmers kwamen namelijk binnen het half uur op voorsprong. Een lange bal van Obispo werd perfect aangenomen door Linssen, die vervolgens ook nog eens keurig de bal in het netje wist te plaatsen.

Snelle 0-2

Na de 0-1 liet Vitesse er geen gras over groeien. Binnen de kortste keren was Linssen weer het eindstation van een aanval. Wederom was het de Limburger die kon scoren tegen zijn oude ploeg.

Daarna leek VVV snel terug te komen in de wedstrijd, maar doelman Pasveer toonde zich wederom een prima keeper. Hij wist de inzet van spits Haji Wright te keren met de voet.

Bazoer beslist duel

Voetbal is geen jurysport, zo bleek maar weer eens. Vitesse voetbalde dan niet goed, maar de ploeg kwam zelfs voor rust nog op 0-3. Bazoer besliste het duel toen hij met een afstandsschot de derde treffer maakte. En hij was daar heel erg blij mee.

Dicko scoort ook

Na rust leek Vitesse weer iets in te zakken en moest Wright voor VVV eigenlijk de aansluitingstreffer maken. Maar net zoals in de eerste helft waren de Arnhemmers dodelijk effectief. Een lange bal kwam nu terecht bij Nouha Dicko die de bal ook koeltjes wist af te ronden: 0-4. Daarna was het voor Vitesse niet veel anders meer dan de wedstrijd rustig uitspelen.

Door de 0-4 overwinning stijgt Vitesse naar de derde plaats en heeft het de beste seizoensstart ooit. En als het dan nog niet genoeg was, staat het ook nog eens gelijk in punten met PSV.