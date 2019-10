Rij van scootmobielen en wandelstokken; ruilbeurs van historische stadsplaatjes

Het is een drukte van jewelste bij de lokale supermarkt in Huissen. Rijen mensen zijn druk aan het onderhandelen over historische stadsplaatjes. Een nieuwe rage die de Betuwe op dit moment overspoeld.

Het is aansluiten met de scootmobiel. Er is een lange rij bij de supermarkt, waar een ruilhandel gaande is: voor elk kaartje dat nodig is, moet er eentje worden ingeleverd. Op die manier kan iedereen een vol boek krijgen vol met oude plaatjes van Huissen.

"Het is zo ongelooflijk druk. Voordat we open gingen stonden mensen al te onderhandelen" zegt Koos Meeuwissen van De Historische Kring Huessen. De kring ontwikkelde het gewilde boek in samenwerking met een supermarkt.

Bezoekers zijn er druk mee: "Ik heb een geëmigreerd familielid. We gaan volgend jaar naar Amerika toe en ik wil dan dit volle boek meenemen. En natuurlijk wil ik zelf thuis ook een vol boek".

Bemmel sluit aan bij de rage

Niet ver weg van Huissen is het ook druk in de supermarkt van Bemmel. Daar is eenzelfde actie aan de gang, alleen dan met historische plaatjes van Bemmel, Ressen en Haalderen. Voorzitter Gijs Bouwman van de Historische Kring Bemmel legt uit: "We zijn benaderd door de supermarkt en we waren meteen enthousiast. We hebben duizenden foto's van Bemmel van vroeger, dus hier konden we wel wat mee".

En de supermarkt, die is enthousiast. Volgens filiaalmanager Pim Scheperkamp komt de actie zijn winkel ten goede. "We zien een aanloop van bekende én nieuwe gezichten, en we hebben meer omzet.'

De actie in Bemmel loopt nog een paar weken. Daarna vind er ook daar een ruilbeurs plaats en is het weer achter aansluiten in de rij.

