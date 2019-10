'Dat dit moet in dit welvaartsland, dat is toch triest'

De in 2005 gestarte Voedselbank Arnhem is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met 450 vrijwilligers, 17 uitgiftepunten, een supermarkt en een regionaal distributiecentrum. De instelling geeft iedere week voedsel weg aan zo'n 1200 huishoudens in de regio Arnhem, en dat aantal neemt toe. 'Dat komt doordat steeds meer mensen niet meekomen in het tempo van de samenleving, banen verdwijnen en mensen schulden hebben', zo verklaart Caroline van der Sluis van de Voedselbank Arnhem.

'Stukje zelfrespect terug'

De supermarkt in Arnhem-Zuid heeft net als ieder andere supermarkt winkelwagens en schappen gevuld met voedsel. Er is alleen geen kassa omdat er niet afgerekend hoeft te worden. 'Ik vind het heel interessant dat er een voedselbank is die ook respecteert dat mensen niet zomaar een kratje willen krijgen, maar waar ze zelf kunnen bepalen wat ze willen hebben', zegt een bezoekster. 'Dat is het precies', vertelt Joop Toeter van de Voedselbank Arnhem. 'Een mevrouw zei laatst: ik heb mijn eigenwaarde weer teruggevonden door hier boodschappen te kunnen doen op een manier zoals andere mensen dat doen'.

Vrijwilligers vullen kratten

Het distributiecentrum van de voedselbank heeft verschillende grote hallen voor de opslag van voedsel. Er is ook een koude ruimte voor zuivelproducten en een grote productiehal waar vrijwilligers iedere week de kratten voor de afgiftepunten vullen. 'In de loop van de week wordt het in de productiehal steeds voller. Op woensdag, donderdag en vrijdag stapelt het eten zich hier op en vrijdagmiddag gaat alles er uit, naar de klanten toe', zegt Caroline van der Sluis.

De Voedselbank Arnhem krijgt het eten van leveranciers en de vrijwilligers doen al het werk. Toeter: 'Niemand krijgt loon hier, maar we hebben wel geld nodig om bijvoorbeeld de elektriciteit van het distributiecentrum te betalen. Dat krijgen we van donateurs en sommige gemeenten leveren ook een bijdrage, maar voldoende geld binnenkrijgen blijft een zorg.'