'Ik eet door een rietje': waterpoloër doet aangifte na vijfvoudige kaakbreuk

Waterpoloër Simon van der Jeugt van Polar Bears uit Ede gaat aangifte doen tegen zijn tegenstander van BZC Borculo. De Belgische speler brak zijn kaak op vijf plaatsen na - volgens eigen zeggen - een kniestoot in zijn gezicht. De clubs zouden elkaar zaterdagavond treffen in de eredivisie, maar door het incident gaat dat niet door.

Het incident gebeurde eind september in een oefenduel. Van der Jeugt werd een week later geopereerd aan zijn getroffen kaak. Inmiddels is hij herstellende, maar voelt hij zich wel genoodzaakt om alsnog aangifte te doen. 'Als BZC niet voor de daden wil opkomen, dan is dit de weg. Ook gezien de verzekeringen is dat nodig', zegt de 22-jarige speler in gesprek met Omroep Gelderland.

'Eerst leek het geen breuk, maar toen ik vrijdag na het incident wilde trainen had ik ongelofelijk veel pijn. Bij de tandarts bleek mijn kaak gebroken, dus ben ik doorgestuurd naar de kaakchirurg en geopereerd.' De speler had net de overstap gemaakt vanuit België naar Nederland om in Ede te spelen. 'Tegen de verwachting in haalde ik de selectie van het eerste, dan is dit wel enorm zuur.'

Meer dan een ongeluk

De wedstrijd staat in zijn geheugen gegrift. 'Ik weet nog dat zij de bal verloren, ik naar voren ging om de bal te pakken en de tegenstander toen mijn hoofd onder water deed. Hij gaf mij een kniestoot. Ik dacht dat mijn tanden eruit waren, ook door de heftige bloedingen.' Van der Jeugt meent dat het meer was dan een ongeluk alleen: 'De ontkenning dat het bewust was, gaat er bij mij niet in. Ik begrijp dat mijn kaak niet met opzet is gebroken, maar dan kon hij de kracht van zijn eigen kniestoot niet inschatten.'

'Ik eet nog door een rietje'

De waterpoloër revalideert inmiddels in het Belgische Aalst. 'Dan kunnen mijn ouders tenminste voor mij zorgen', vertelt Van der Jeugt. 'Ik eet nog steeds door een rietje, kan zes weken niet kauwen. Door de pijn kan ik ook niet bijten, ik heb de eerste week alleen maar op yoghurt geleefd en ben ik vijf kilo afgevallen.'

De speler vindt het vervelend dat het duel van zaterdagavond tussen beide clubs niet doorgaat, maar voelt de steun van zijn club Polar Bears. 'Ik krijg niet alles mee in België, maar ze hebben mij ongelofelijk gesteund. Dat ze nu niet willen spelen, vind ik een prachtig gebaar.'

Bos bloemen voor medeleven

BZC Borculo, de club van de betrokken speler (Filip Kljajevic, red.), stuurde deze week een bos bloemen aan Van der Jeugt. 'En ik kreeg een telefoontje van de speler. Fijn dat ze dat doen, maar na drie weken is dat het eerste teken van medeleven van BZC. Een kleine moeite.'

Rob van de Blaak van Polar Bears vindt dat zijn club het juiste besluit neemt om zaterdagavond niet te spelen. 'Uit sportiviteit en respect', aldus de technisch coördinator, die benadrukt dat de Edese club zeker niet wil spelen als de betrokken speler zou meedoen.

'We hadden verwacht dat BZC maatregelen zou nemen tegen deze speler. Dat was de juiste daad die ze konden stellen. Dat de tuchtcommissie KNZB er nu een zaak van maakt zien wij als winst. Waterpolo is een fysieke sport, maar dit moet wel een bewuste actie zijn geweest. Het is vervelend dat we nu een verschil van inzicht hebben over deze situatie.'

Volgens Polar Bears, dat van de bond waarschijnlijk drie punten in mindering krijgt, was het uitstellen van de wedstrijd de 'makkelijkste' oplossing geweest. 'Zij hadden het serieuzer moeten nemen', vindt Van de Blaak. 'Voor ons is het daarom juist een klap in ons gezicht.'

'Wij betreuren het zeer'

BZC laat weten de situatie ook erg te betreuren. 'Laat ik dat in ieder geval voorop stellen', stelt trainer Klaas Zwaan van de Borculose club. 'Wij kijken er wel anders naar, wij zien het namelijk als een ongelukkig incident. We hebben met de speler in kwestie gesproken en er was echt geen opzet in het spel. Het was een botsing in een duel onder water.'

De club baalt ervan dat de goede band met de Edese tegenstander nu wordt aangetast. 'Dat vinden we erg jammer, want je speelt niet voor niets een oefenduel met elkaar.' Toch haalt BZC de betrokken speler niet uit de selectie. 'Dat was geen enkel moment een optie', aldus Zwaan.

BZC geeft aan de aangifte van Polar Bears-speler Van der Jeugt af te wachten. De betrokken speler, Filip Kljajevic, wordt door de club buiten de media gehouden tot na de tuchtzaak. De tuchtcommissie van de KNZB doet donderdag onderzoek naar het voorval. Tijdens het oefenduel zijn er geen beelden gemaakt.