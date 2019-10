Bijzonder weerjaar: niet alleen warmer, maar ook natter dan normaal

Met gemiddeld 12,3 graden in De Bilt (het landelijke meetpunt), tegen 11,2 graden normaal in deze periode, staat 2019 op een vierde plaats in de ranglijst van warmste jaren sinds 1901, zo meldt Weeronline. Ook was 2019 tot dusver erg zonnig maar ook natter dan normaal.

Opvallend is het hoge aantal tropische dagen in 2019. De grens van 30 graden werd in De Bilt op maar liefst elf dagen overschreden. Recordhouder is 1976 met veertien tropische dagen, gevolgd door 2006 met dertien.

Meer neerslag dan gebruikelijk

Gemiddeld over het land viel sinds 1 januari 680 millimeter neerslag, iets meer dan normaal (655 millimeter). Toch kennen delen van Nederland nog flinke droogteproblemen. Zo staat in vennen en sloten in bijvoorbeeld de Achterhoek nog steeds nauwelijks water en hebben veel bomen het loodje gelegd.

Afgelopen zomer was de verdamping groot door extreme hitte, een grote hoeveelheid zon en weinig regen. Ook werken de gevolgen van de extreem droge zomer van vorig jaar nog door.

