Speelt Ralf Seuntjens mee in de topper van De Graafschap tegen NAC?

De Graafschap maakt zich op voor de topper tegen NAC, komende maandag in Breda. Of Ralf Seuntjens dan fit genoeg, is onduidelijk. Zondag neemt de aanvoerder een beslissing.

NAC versus De Graafschap is vanzelfsprekend een prachtig affiche in de eerste divisie. Twee volksclubs die leunen op een fanatieke aanhang en onderling ook nog eens een goede band met elkaar hebben. De twee titelkandidaten, samen met de verrassende koploper SC Cambuur, hebben dit seizoen maar één missie: terugkeren op het hoogste niveau.

NAC staat tweede, De Graafschap is al weken de nummer drie. Het verschil is drie punten. 'Een topwedstrijd in een vol en mooi stadion. Dat is voor veel jongens ook weer nieuw al zijn er ook genoeg die het al eens hebben meegemaakt', zei trainer Mike Snoei over de kraker van maandag.

Seuntjens blijft sukkelen

De Graafschap speelde de laatste drie duels teleurstellend gelijk, maar ook NAC kwam vrijdag bij FC Eindhoven niet verder dan 2-2. De Graafschap noteerde dezelfde uitslag bij Jong Utrecht. Snoei heeft in aanloop naar de clash met NAC te maken met meevallers en tegenvallers.

Over Seuntjens kon hij zaterdag niet zo positief zijn als een paar dagen geleden. Het gaat op en af met de centrumspits. Echt okselfris en ongeschonden kwam Seuntjens niet uit het duel met Jong FC Utrecht waar hij ongeveer een kwartier inviel. 'Zondag wordt belangrijk. Hij zal naar zijn lange lijf moeten luisteren', aldus de coach uit Didam. Voor Seuntjens is het duel in Breda bijzonder. Hij woont er al zijn hele leven al speelde de routinier nooit voor NAC.

Van Huizen schrikt

Een kleine tegenvaller was ook het uitvallen van Toine van Huizen tijdens de training op zaterdag. De verdediger is hersteld van een enkelblessure, deed volop mee tijdens een partijspelletje in kleine ruimtes maar raakte op ongelukkige wijze ook weer geblesseerd aan de enkel. De geschrokken Van Huizen verliet, na kort overleg met Snoei, uit voorzorg de training. De verwachting is dat de centrumverdediger toch zijn rentree kan maken in Breda.

Breinburg fit

Positief zijn de ontwikkelingen rond Daryl van Mieghem en Greg Breinburg, ook twee sleutelspelers bij De Graafschap. Snoei: 'Het glas is altijd halfvol bij mij.' Van Mieghem viel vrijdag na rust in en deed dat niet onverdienstelijk. Breinburg speelde, omdat het volgens Snoei nodig was en de middenvelder dat zelf ook aangaf, een half uur mee.

De Arnhemmer maakt drukke tijden door als international van Aruba, maar voelt zich sterk en fit. Vorige week speelde Breinburg nog twee interlands tegen Jamaica. Hij zou aanvankelijk rust krijgen voor het duel met Jong FC Utrecht. 'Greg is gewoon een hele belangrijke speler voor ons en wordt ook steeds beter', weet Snoei.

Stabiliteit

Van Mieghem lijkt te beginnen in Breda. 'De kans is zeker aanwezig dat hij gaat starten', wilde Snoei er nog niet teveel over kwijt. Met Van Huizen, Breinburg en de snelle Van Mieghem voorop wint De Graafschap in elk geval weer aan stabiliteit, power op het middenveld en diepgang. Het zal nodig zijn tegen een ploeg als NAC.