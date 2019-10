'Het is in en in triest', clubicoon Eric Meijers wil bemiddelen in soap Achilles'29

Eric Meijers wil bemiddelen in het conflict rond Achilles'29, dat de toegang tot sportpark De Heikant is ontzegd door grondeigenaar Derks. Meijer was ruim tien jaar hoofdtrainer van de Groesbeekse voetbalclub en hoopt met de club en familie tot een oplossing te komen.

'Het is in en in triest wat er nu allemaal gaande is', zegt de oud-trainer tegen Omroep Gelderland. 'Uiteindelijk zijn er alleen maar verliezers in deze kwestie. Voor een leek is het allemaal niet meer te volgen. Ik ben er twee jaar weg en in die tijd heeft er genoeg plaatsgevonden.'

Geen toegang Achilles

De familie Derks, grondeigenaar van het sportpark, sloot afgelopen donderdag het complex af voor Achilles'29 'ter bescherming van eigendommen'. In juni werd de accommodatie stichting failliet verklaard. Volgens voorzitter Pjotr van der Horst van de voetbalclub was het sluiten van het sportpark door de familie 'tegen alle juridische regels'.

De burgemeester bemiddelde eerder deze maand nog in de zaak, toen kon worden voorkomen dat Achilles de toegang tot de velden werd ontzegd. Een nieuwe bemiddelingspoging van de gemeente leverde vrijdag niets op.

'Ik bemiddel graag'

Meijers hoopt er wél uit te kunnen komen met de club en de familie. 'Ik heb een geweldige tijd gehad bij Achilles, mijn sympathie in deze ligt bij beide partijen', aldus de trainer. 'De familie was altijd heel begaan. Ze hebben altijd de eerste viool gespeeld en staan nu buitenspel, dat doet ze pijn. Ik denk dat ook zij niets anders willen dan een goede voetbalclub op hun grond.'

Meijer zou daarom graag willen bemiddelen. 'Daar sta ik zeker open voor, ik zou dat heel graag doen.' Het conflict raakt ook de oud-trainer. 'Dit doet ontzettend veel pijn, helemaal als je weet welke successen we in het verleden met de vereniging hebben gehad.'

'Waar de fout zit, zit de fout', aldus de oud-trainer. 'Het is nu een grote impasse. In en in triest voor het hele dorp.' Of Meijers al contact met de club en met de familie heeft gehad is niet bekend.

