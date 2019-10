Acteurs Slag om Grolle schieten er op los tijdens generale repetitie

In Groenlo spelen enthousiastelingen vandaag voor de zevende keer de Slag om Grolle na. Zo'n 1500 acteurs voeren zaterdagmiddag een schouwspel op over het beleg en de verovering van Groenlo in het jaar 1627. De strijd is één van de vele gevechten tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1558–1648).

Voor het grote gevecht, werd er een zogeheten 'exercitie' gehouden: een militaire oefening voor de musketiers en piekeniers om hun strijdvaardigheden op elkaar af te stemmen. 'Veel van de acteurs vinden het de ultieme kick dit na te spelen. Ze vinden het vaak nog mooier dan de slag zelf', vertelt Godfried Nijs. Hij is van de organisatie en hij bewaakt, zoals hij zegt, de 'authenticiteit'.

Foto: Omroep Gelderland

Mitrailleur-effect

Niet alleen is de oefening van zaterdagochtend een spectaculaire show voor het publiek dat langzamerhand Groenlo binnenstroomt, het is volgens Nijs ook een soort generale repetitie voor de middag: 'We moeten zonder oortjes en andere technische middelen die troepen aan zien te sturen - dat is echt een flinke uitdaging.'

En die aansturing is volgens de organisator in het verleden ook ontzettend belangrijk geweest: 'Als de musketier schiet, duurt het een minuut om te herladen. Dus toen bedachten ze vroeger om rijen musketiers achter elkaar te zetten en om beurten te schieten. Dan ontstaat er een soort mitrailleur-effect. Bam! Weg, de volgende en dan weer bam!'

