Slachtoffers brand Brummen: 'We krijgen kleren en woonruimte aangeboden'

Het is een treurig gezicht: de feesttent die er ten tijde van de brand stond, is inmiddels weg. De leegte maakt dat de markt in Brummen er ineens triest uitziet door een afgebrand blok met winkels en huizen. Op de vraag hoe het nu met haar gaat, antwoordt Arianne met: 'Gaat wel. Er komt zo enorm veel op je af. Niet alleen privé ben je alle bezittingen kwijt, ook zakelijk is alles weg'.

'We gingen op ons tandvlees op vakantie'

De brand van vorige week heeft voor Teunissen ingrijpende gevolgen, omdat zowel haar woning als haar werkplek volledig weg is. Haar eigen winkel, die bijna klaar was na ingrijpende aanpassingen aan het interieur, is zwaar beschadigd door de brand. 'We hebben maanden keihard gebuffeld om onze winkel aan te passen naar de nieuwe normen van Blokker. Op ons tandvlees gingen we op vakantie en dan gebeurt er dit'.

Inzameling

In het kleine dorp Brummen is het medeleven groot. Het dorp zamelde in de feesttent al geld in voor de gedupeerden. Dat leverde meer dan 4800 euro op.

Broer Jan Arend Teunissen maakte alles in al zijn hevigheid mee. De ochtend na de brand stond hij toe te kijken hoe de brandweer onderzoek deed aan het pand. In het dorp kennen veel mensen de familie Teunissen, en dat blijkt dan ook. Velen kloppen Jan Arend op de schouder en spreken hem bemoedigend of meelevend toe.'Dat is hartverwarmend', voegt hij toe na het zoveelste hart onder de riem.

De tekst gaat verder onder de reportage:



Gevecht tegen verloedering

Al eerder veroorzaakte een brand aan de Ambachtsstraat een maatschappelijk litteken, doordat er geen nieuwe bestemming kwam in het uitgebrande pand. In het dorp is dit onderdeel van grote zorg, vertelt de voorzitter van de ondernemersvereniging Jelke Bouwma. 'Het is niet goed. Je gaat een gat krijgen en ik ben bang dat het een hele tijd gaat duren voordat het weer hersteld wordt, als dat al het geval is'.

Burgemeester Alex van Hedel denkt daar anders over. 'Ik hoop dat het weer een heel mooi nostalgisch plein gaat worden. Mensen leggen hier graag aan bij de winkels of een terrasje. Ik nodig iedereen daarvoor uit. Winkeleigenaresse Arianne Teunissen laat weten dat zij en haar gezin er alles aan doen om de winkel zo snel mogelijk weer op te bouwen.