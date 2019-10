'Gedrag buiten alle perken', club weigert in actie te komen na kaakbreuk speler

De waterpoloërs van Polar Bears uit Ede weigeren zaterdagavond in actie te komen in de eredivisie tegen provinciegenoot Schuurman BZC uit Borculo. De clubs speelden drie weken geleden een oefenwedstrijd tegen elkaar, waarbij een speler van Polar Bears zijn kaak op vijf plaatsen brak.

Volgens het bestuur van de Edese club was er sprake van opzet. Er is door de club een brief verstuurd naar het bestuur van Schuurman BZC, met daarin het verzoek maatregelen te treffen tegen de betrokken speler. Daar is volgens Polar Bears geen gehoor aan gegeven. De clubleiding heeft daarom besloten vanavond niet in actie te komen.

De oefenwedstrijd werd drie weken geleden na het voorval direct gestaakt. Komende donderdag vindt een tuchtzaak bij de waterpolobond plaats.

Mogelijk straf van waterpolobond

Polar Bears schrijft op de eigen website dat de club Schuurman BZC heeft gevraagd de wedstrijd van vanavond uit te stellen. Maar daar werkt de club uit Borculo niet aan mee. Polar Bears wacht nu mogelijk een straf van de waterpolobond, omdat ze niet op komen dagen voor de wedstrijd. 'De eventuele consequenties zullen we accepteren', zegt technisch coördinator Rob van de Blaak.

'Gedrag buiten alle perken'

De technische man van Polar Bears vervolgt: 'We willen dit statement maken, omdat het gedrag buiten alle perken is en binnen welke sport dan ook ontoelaatbaar is. Natuurlijk, waterpolo is een stevige contactsport waarbij er onder water weleens wat gebeurt, maar volgens ons is hier een grens dusdanig overschreden, dat wij de wedstrijd niet willen spelen. Dat onze sport in een kwaad daglicht komt is heel vervelend, maar geen reden om dit besluit niet te nemen.'