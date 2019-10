'De Graafschap moet deze wedstrijden gewoon winnen'

Het was al de derde wedstrijd op rij dat De Graafschap een punt pakte. Het was zelfs de vierde uitwedstrijd op rij die de Superboeren niet wisten te winnen. En dat is vreemd, want de kwaliteit in Doetinchem is toch veel groter dan bijvoorbeeld bij Jong FC Utrecht.

'Deze hadden we dan ook gewoon moeten winnen. Op voorhand weet je ook dat je hem moet winnen, achteraf mag je blij zijn met een punt', stelt aanvaller Daryl van Mieghem. 'Het mag dan misschien een beter Jong FC Utrecht zijn dan de laatste jaren, maar het is wel een 'jong-elftal', we moeten hier natuurlijk gewoon winnen.'

'Waardeloos'

En daar sloot trainer Mike Snoei zich bij aan. 'Ik voel me echt waardeloos nu. Als je ziet wat we qua niveau op de mat leggen, dan moet daar een beter resultaat uitkomen. Dat kunnen we onszelf aanrekenen, want we hadden goede mogelijkheden op een goede score.'

De trainer weet ook dat zijn ploeg qua resultaat gefaald heeft. 'Aan het eind van het seizoen zul je inderdaad zien dat wij meer kwaliteit hebben, maar dit FC Utrecht heeft wel 17 punten en won met 5-1 van Den Bosch. We mogen niet minachtend doen, maar hier moeten we natuurlijk wel van winnen.'

'Van Mieghem gemist'

De Graafschap speelde een slechte eerste helft, maar na de invalbeurt van Daryl van Mieghem kreeg de uitploeg grip en voetbalde het veel beter. De buitenspeler stond uiteindelijk ook aan de basis van de gelijkmaker. 'Je ziet dan meteen dat we hem hard nodig hebben en dat we hem ook gemist hebben', stelt Snoei. 'Hij mocht eigenlijk maar 30 minuten spelen, maar hij moest vandaag 45 minuten aan de bak.'

Daryl van Mieghem. Foto: Omroep Gelderland

Van Mieghem zelf was ook blij met zijn invalbeurt. 'We kregen er meteen druk op. Ik had het overigens wel zwaar hoor, na tien minuten kreeg ik al problemen met mijn ademhaling. Maar ik heb geen last meer na mijn blessure.'

'Geen grote zorgen'

Maandag moet De Graafschap naar NAC Breda. Een topper in de eerste divisie. Daar moeten de Superboeren voorkomen dat ze opnieuw puntverlies oplopen. 'Ik vind niet dat we ons al heel veel zorgen hoeven te maken, want ik vind niet dat we zo dramatisch spelen dat het nergens op lijkt. Maar het begint wel een repeterend verhaal te worden. We moeten ons nu oprichten en vol vertrouwen naar Breda, dat zijn de mooie wedstrijden', aldus Van Mieghem.