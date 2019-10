IJverig NEC verslaat laagvlieger Jong PSV nipt

NEC controleerde de wedstrijd vanaf het begin, zonder de tegenstander direct met de rug tegen de muur te zetten. Het spel van de thuisploeg verliep in een traag tempo met weinig diepgang. Daarnaast was NEC in het eerste half uur vaak slordig. Jong PSV stichtte zelfs het eerste gevaar in de vrij stille Goffert maar Sidibe strandt op Branderhorst.

Gaandeweg de eerste helft kwam NEC wel beter in de wedstrijd. De ijverige Ole Romeny kreeg mogelijkheden en ook Flemming, die als diepste spits speelt, was dichtbij de openingsgoal. NEC werd steeds vaster in zijn spel en kreeg meer kansen op de verdiende goal. Okita en Kvida (twee keer met een kopbal) faalden echter in de afwerking.

Flemming breekt ban

Ook in het begin van de tweede helft stormde NEC, maar gingen de kansen verloren. Na ruim een half uur brak de Nijmeegse ploeg dan eindelijk de ban. Van Eijden zette de aanval op, Okita gaf een scherpe voorzet en Flemming schoot laag en hard raak (1-0).

Af en toe deelde Jong PSV nog wel een speldenprikje uit, maar NEC gaf weinig weg en verzuimde in de slotfase het duel op slot te gooien. De grootste kans was voor invaller Velikonja, die op aangeven van Sellouf op uitblinker Van de Meulenhof stuitte. In de extra tijd hielp invaller Sellouf nog twee dotten van kansen om zeep. Zo bleef het 1-0 in De Goffert en kon NEC eindelijk weer eens een driepunter bijschrijven.