Hoera, het is weer weekend! En dit kun je allemaal doen in Gelderland

Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want we hebben de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

Roots in the Woods in Hoenderloo

Op zaterdag en zondag wordt in Hoenderloo het jaarlijkse festival Roots in the Woods georganiseerd. Daar brengen ze een ode aan de herfst. Het festivalterrein is vrij toegankelijk en er worden tal van theatervoorstellingen en kinderactiviteiten georganiseerd. Daarnaast is er een speciale markt waarbij zeker 50 creatieve ondernemers hun zelfontworpen en handgemaakte producten verkopen.

UiterwaardenCross in Zaltbommel

In Zaltbommel vindt zaterdag de UiterwaardenCross plaats. Het zal dit jaar voor het eerst onderdeel zijn van TOP-competitie van de KNWU, waardoor binnenlandse toppers te zien zullen zijn in de Bommelse uiterwaarden. De wedstrijden zijn in diverse categorieën de hele dag door vrij te zien, want de toegang is gratis.

Houtoogst Groesbeekse Bos

Half oktober start Staatsbosbeheer met de houtoogst in het Groesbeekse bos. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van het bosgebied. De oogst vindt dit jaar hoofdzakelijk plaats op de Hoge Hoederberg. Op zondag organiseert Staatsbosbeheer de Groesbeekse Bosdag met volop informatie en excursies door de boswachters over bosbeheer. Er zijn gratis activiteiten en excursies, tussen 11.00 en 16.00 uur.

City Downhill in Nijmegen

Zondag is het weer tijd voor een spectaculair evenement in het centrum van Nijmegen. Niet gek opkijken als je daar mountainbikers voorbij ziet vliegen. De downhillrace kenmerkt zich door hoge jumps en drops. Tussen 8.00u en 18.00u gaan de waaghalzen los. Publiek kan het schouwspel gratis bewonderen.

Herfsttinten-boerenkooltocht in Laren

Toeristenbelang Laren organiseert zondag de jaarlijkse Herfsttinten-boerenkooltocht. Daarbij kunnen deelnemers kiezen uit een autotocht van 65 kilometer of een fietstocht van 35 kilometer. De tocht voert de deelnemers langs kleurrijke herfstplekken in de regio. Aan het einde van de tocht staat er - zoals de naam al doet vermoeden - een bord boerenkool met worst klaar.

Heb je ook nog leuke uittips voor de komende tijd? Laat het ons dan weten via uit@gld.nl.